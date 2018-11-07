Воронежскую больницу проверят после скандала с ампутацией

Росздравнадзор проверит качество медицинских услуг, предоставляемых воронежской больницей № 3, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для расследования стал скандал с ампутацией не той ноги 89-летней пенсионерке.

В октябре во время обследования пожилой жительнице Воронежа сообщили о гангрене на правой ноге - женщина много лет страдает заболеванием сосудов - и необходимости операции. 4 ноября ногу пенсионерке ампутировали - но не правую, а левую, до середины бедра. Сын пациентки обратился в правоохранительные органы, собственную проверку инцидента проводит СК.

В департаменте здравоохранения Воронежской области считают, что врачи действовали правильно - удалили ту конечность, чье состояние представляло на тот момент наибольшую угрозу для жизни больной. Тем не менее свою проверку происшествия в больнице начали и чиновники.