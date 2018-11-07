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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатского депутата заподозрили в получении многомиллионной взятки

Текст: Дина Непомнящая

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении депутата Законодательного собрания региона.

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По версии следствия, подозреваемый вместе со своим знакомым - председателем правления некоммерческой организации - получил от гендиректора недродобывающего предприятия долю в его уставном капитале в размере 25 процентов, эквивалентную 10 миллионам рублей, и 1,7 миллиона рублей деньгами. Взятка была дана, чтобы депутат оказывал всесторонне содействие работе организации. Его товарищ выступал в роли посредника.

Во время обыска в квартире депутата нашли крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.

Обоих злоумышленников задержали. Ведется следствие. Будут ли подозреваемые заключены под стражу до момента его окончания, пока не решено.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Борьба с коррупцией
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