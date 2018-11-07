Камчатского депутата заподозрили в получении многомиллионной взятки

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении депутата Законодательного собрания региона.

По версии следствия, подозреваемый вместе со своим знакомым - председателем правления некоммерческой организации - получил от гендиректора недродобывающего предприятия долю в его уставном капитале в размере 25 процентов, эквивалентную 10 миллионам рублей, и 1,7 миллиона рублей деньгами. Взятка была дана, чтобы депутат оказывал всесторонне содействие работе организации. Его товарищ выступал в роли посредника.

Во время обыска в квартире депутата нашли крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.

Обоих злоумышленников задержали. Ведется следствие. Будут ли подозреваемые заключены под стражу до момента его окончания, пока не решено.