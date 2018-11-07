В якутском поселке Тикси ввели в строй ветровую электростанцию

В среду в центре Булунского района Якутии, арктическом поселке Тикси торжественно ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок суммарной мощностью 900 кВт.

Оборудование электростанции произведено японской компанией Komaihaltek специально для эксплуатации в Арктике. Оно способно работать при 50-градусных морозах и выдерживать штормовые ветра со скоростью до 70 метров в секунду. Работы по монтажу выполнены ПАО "РусГидро".

Высота установок составляет 41,5 метра, диаметр лопастей - 33 метра. Как сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии, на первом этапе комплекс будет работать совместно с уже имеющейся в поселке дизельной электростанцией. В 2019-м в Тикси запланирован монтаж трех дизель-генераторов общей мощностью 3 МВт, а также накопителей энергии.

В Тикси сейчас проживают 4,6 тысячи человек. Для обеспечения поселка энергией туда ежегодно завозится около восьми тысяч тонн дизельного топлива. Строительство современной электростанции с использованием энергии ветра позволит существенно сэкономить на дорогостоящих привозных ГСМ.

Такой же комплекс предполагается построить в центре Нижнеколымского района Якутии, заполярном поселке Черский. Соответствующий меморандум власти республики и руководители японских компаний подписали в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В Черском уже побывали японские специалисты. Они ознакомились с инфраструктурой поселка, осмотрели перспективные площадки, где можно разместить объект.