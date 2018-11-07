Оренбуржье вышло на второе место в РФ по качеству управления финансами

Оренбуржье вошло в число лучших территорий страны по качеству управлению региональными финансами. Область заняла второе место среди 85 субъектов, набрав в общей сложности 90,3 балла.

Такие данные обнародовал Минфин России. Оценивая качество управления финансами за 2017 год, ведомство изучило свыше 50 различных индикаторов. Оренбуржье было признано лидером по таким направлениям деятельности, как "Качество исполнения бюджета", "Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями", "Выполнение майских указов президента России".

Область была отмечена как один из трех субъектов, реализующих практику предоставления единой субвенции. Кроме того, бюджеты всех 447 муниципальных образований Оренбуржья утверждены на трехлетний период. Это говорит о согласованности планирования на региональном и муниципальном уровнях для обеспечения единого подхода к формированию местных бюджетов.

Напомним, что Оренбуржье уже третий год подряд входит в число территорий с I степенью качества управления региональными финансами. По итогам 2015 и 2016 годов регион занимал соответственно пятое и четвертое места общероссийского рейтинга.