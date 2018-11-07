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07.11.2018 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермского экс-министра будут судить за взятку в 8 миллионов рублей

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

В Пермском крае окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в краевом СК.

Экс-чиновник подозревается в совершении двух преступлений - взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период с декабря 2015 года по март 2016 года он получил от коммерческой организации 8,4 миллиона рублей.

Экс-мэра Миасса задержали за взятку шестилетней давности

За это, как считают следователи, бывший министр гарантировал получение и оплату контракта на сумму более двух миллиардов рублей. Передачу денег замаскировали под покупку квартиры, принадлежащей чиновнику. Она находится в Тюмени. За нее покупатель заплатил 28 миллионов рублей.

По мнению следствия, эта цена явно завышена, и отличается от фактической рыночной стоимости. После получения денег экс-министр принял меры для отстранения от участия в конкурсе других конкурентов.

При расследовании уголовного дела было допрошено более сотни свидетелей. Всего в уголовном деле насчитывается 37 томов.

Если бывшего чиновника признают виновным, он может быть приговорен к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере около 60 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Борьба с коррупцией
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