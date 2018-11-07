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07.11.2018,  
23:32
Текст:  Антон Валагин

Россия создаст новый стратегический бомбардировщик

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

В России начата разработка перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"За счет модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, восстановления производства самолетов Ту-160М усиливается воздушная составляющая СЯС. Кроме того, начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации", - пишет официальный орган Минобороны РФ, газета "Красная звезда". Отметим, что речь в статье идет об итогах развития Вооруженных сил РФ за шесть лет.

Эскизное проектирование ПАК ДА завершено в 2017 году, тогда же начались опытно-конструкторские работы. Выполненный по схеме "летающее крыло" самолет будет вдвое меньше Ту-160, малозаметен для радаров и получит ракеты с дальностью полета до семи тысяч километров и искусственным интеллектом. "Главное в этом комплексе - ракета. Она сама будет решать: куда, с какой скоростью и на какой  высоте лететь, - рассказал экс-главком ВКС генерал-полковник Виктор-Бондарев. - Самолету надо лишь доставить ее на рубеж пуска". Выпуском ПАК ДА займется авиазавод имени Горбунова в Казани.

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