Украинец Сущенко этапирован в кировскую колонию

Осужденный за шпионаж украинец Роман Сущенко этапирован в Кировскую область.

Он будет отбывать срок в ИК-11 строго режима, рассказал "РГ" собственный источник. Как сообщил ТАСС его представитель в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин, на данный момент состояние его здоровья Сущенко не вызывает беспокойства.

Напомним, Мосгорсуд признал Сущенко виновным в шпионаже в России и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. По данным ФСБ, он собирал составляющие государственную тайну сведения о Вооруженных силах РФ и Росгвардии. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Вину Сущенко не признал.

