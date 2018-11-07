В Прикамье работник отсудил у предприятия 350 000 рублей за халатность

Пермский краевой суд постановил взыскать с частного предприятия 350 тысяч рублей в пользу работника, который получил на производстве тяжелую травму.

Как пояснили в пресс-службе суда, житель деревни Хмели получил травму, когда пытался выбраться из охваченного огнем административного здания. Единственный путь эвакуации пролегал через лестничную клетку, которая была сильно задымлена, поэтому работник решил выпрыгнуть в окно. Приземлившись после прыжка, мужчина получил переломы обеих ног.

В дальнейшем удалось установить, что возгорание произошло вследствие аварийного режима работы электрооборудования. Пострадавший подал в суд иск, в котором потребовал компенсации морального вреда от работодателя за то, что тот не создал безопасные условия труда. В частности, истец обратил внимание суда на то, что полгода вынужден был провести в инвалидной коляске и не мог обеспечить свою семью.

Пермский районный суд учел эти доводы и постановил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда. Работодатель решил оспорить это решение, но суд, рассмотрев дело, оставил в силе решение нижестоящей судебной инстанции.

Ранее в Пермском крае суд обязал компанию "Сарановская шахта "Рудная" выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей работнику, который получил серьезную травму на производстве. В добровольном порядке предприятие оплачивать страховой случай отказалось.