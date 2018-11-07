В Дагестане вынесен приговор расхитителям вещдоков

Кировский районный суд Махачкалы огласил приговор бывшему начальнику отдела следственной части МВД по Дагестану, бывшему эксперту республиканского центра судебной экспертизы минюста республики, а также предпринимателю. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

В производстве начальника следственной части находилось два уголовных дела о контрабанде. Все вещдоки, а именно товары народного потребления, незаконно перевозимые через границу, были у подследственных изъяты и хранились в ОВД. Однако, пока длилось следствие, вещи постепенно растаскивались. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, в течение четырех месяцев, с июля по октябрь 2011 года злоумышленники похитили предметы одежды, обуви и других товаров на сумму более 137 миллиона рублей.

"Суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, а также специального звания "майор юстиции". Абдуллаев осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы. Он лишен права заниматься экспертной деятельностью сроком на два года. Мусаеву назначено два года и шесть месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении Гепрокуратуры.

Суд также удовлетворил заявленный в интересах страны заместителем Генерального прокурора РФ гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму более 137 миллионов рублей.