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07.11.2018 18:54
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Испанский суд запросил у РФ информацию для экстрадиции бизнесмена

Испанский суд запросил у российских правоохранительных органов информацию, необходимую для принятия решения по экстрадиции предпринимателя Алексея Елисеева. Он обвиняется в России в мошенничестве в особо крупных размерах.

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"Сейчас дело рассматривает вторая секция уголовной палаты, которая назначит дату слушаний по вопросу об экстрадиции", - передает РИА Новости слова официального представителя Национального суда Испании.

Он добавил, что суд запросил "дополнительную информацию из России".

Бизнесмен из Санкт-Петербурга был задержан в Испании 3 июля после того, как Россия выдала международный ордер на его арест. Он находится в предварительном заключении и не имеет права выхода под залог.

Бывший исполнительный директор РФБ экстрадирован в РФ из Черногории
В мире Европа Испания Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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