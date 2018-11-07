Испанский суд запросил у РФ информацию для экстрадиции бизнесмена

Испанский суд запросил у российских правоохранительных органов информацию, необходимую для принятия решения по экстрадиции предпринимателя Алексея Елисеева. Он обвиняется в России в мошенничестве в особо крупных размерах.

"Сейчас дело рассматривает вторая секция уголовной палаты, которая назначит дату слушаний по вопросу об экстрадиции", - передает РИА Новости слова официального представителя Национального суда Испании.

Он добавил, что суд запросил "дополнительную информацию из России".

Бизнесмен из Санкт-Петербурга был задержан в Испании 3 июля после того, как Россия выдала международный ордер на его арест. Он находится в предварительном заключении и не имеет права выхода под залог.