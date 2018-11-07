Из петербургских рек выловили 109 килограммов опасного мусора

За первую неделю ноября из петербургских рек и каналов выловили 176 кубометров отходов, сообщает комитет по природопользованию Смольного.

Причем из всего убранного наплавного мусора 109 килограммов относится к опасным отходам. Этот мусор отравлен на утилизацию.

Несмотря на объемы, комитет по природопользованию называет экологическую обстановку стабильной.

Среди опасных отходов значительную долю составляют нефтепродукты. На реке Фонтанке возле дома №82 произошло загрязнение. Его причина выясняется, однако с места происшествия было вывезено порядка 100 килограммов смеси нефти и воды.

Также нефтяные пятна найдены на Арсенальной набережной, в акватории реки Мойки и на Крюковом канале. Здесь воду не забирали, пятна обрабатывали специальной активной пеной.