Новости

"Молодежка" РФ победила сборную WHL в матче Суперсерии 10:57
ФСБ выявила 70 ячеек террористических организаций в 2018 году 10:56
С-300 в Сирии привели в боевую готовность 10:56
РФ и КНР согласуют список предприятий-экспортеров молока и мяса 10:50
Совфед освободил Гуцана и Семчишина от должностей замов генпрокурора 10:49
Движение по Ильинке закрыто до 13.00 из-за марша на Красной площади 10:46
В Москве женщину зарезали в лифте 10:45
В Фонде ЖКХ рассказали о своих новых функциях 10:44
В Москве зафиксировано превышение концентрации сероводорода 10:40
Медведев обязал Минэнерго и ФАС заключить соглашения с нефтяниками 10:35
Посольство РФ в Париже запросило у Монако разъяснения по аресту Рыболовлева 10:34
Роспотребнадзор напомнил о псевдоскидках во время новогодних распродаж 10:32
Двигатели "Адмирала Кузнецова" отремонтируют к 2020 году 10:29
Видео: В Китае построили самый глубокий подводный тоннель метро 10:28
В Забайкалье задержали 30 тонн опасного "элитного" алкоголя 10:26
На границе Крыма задержали пьяного украинца без паспорта 10:25
В Китае построят сервисный центр для С-400 10:24
Volkswagen показал новый пикап Tarok 10:23
Камчатского депутата заподозрили в получении многомиллионной взятки 10:19
В Сибири разработают аэрощуп для поиска нефтяных загрязнений в море 10:19
Ученые выяснили, от каких болезней защищает кофе 10:10
В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля 10:05
Под Смоленском завершен разбор завалов на месте взрыва 09:42
Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ 09:33
Из петербургских рек выловили 109 килограммов опасного мусора 09:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
07.11.2018 09:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из петербургских рек выловили 109 килограммов опасного мусора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

За первую неделю ноября из петербургских рек и каналов выловили 176 кубометров отходов, сообщает комитет по природопользованию Смольного.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Патрушев заявил о критическом положении на полигоне "Красный Бор"

Причем из всего убранного наплавного мусора 109 килограммов относится к опасным отходам. Этот мусор отравлен на утилизацию.

Несмотря на объемы, комитет по природопользованию называет экологическую обстановку стабильной.

Среди опасных отходов значительную долю составляют нефтепродукты. На реке Фонтанке возле дома №82 произошло загрязнение. Его причина выясняется, однако с места происшествия было вывезено порядка 100 килограммов смеси нефти и воды.

Также нефтяные пятна найдены на Арсенальной набережной, в акватории реки Мойки и на Крюковом канале. Здесь воду не забирали, пятна обрабатывали специальной активной пеной.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ
Российская ракета вывела на орбиту европейский метеоспутник
ФСИН проверила фото "цапка", поедающего деликатесы в колонии
Госдеп объявил о планах усилить санкции против России
Лавров счел санкции США в отношении Ирана нелегитимными