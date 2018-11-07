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07.11.2018 13:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге детдомовцу сломали два ребра в оздоровительном лагере

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге организована проверка по факту избиения 16-летнего воспитанника детского дома. Как сообщает городской комитет по социальной политике, у юноши зафиксировано повреждение селезенки и перелом двух ребер.

Избивших сверстника из-за ссоры в соцсети подростков заключили под стражу

- Мальчик признался, что травмы получил в ходе конфликта с другим воспитанником детского дома 1 ноября во время пребывания в детском лагере в Выборгском районе Ленинградской области, - уточнили в комитете. - Факт драки подростки от взрослых утаили, однако после возвращения в детский дом состояние избитого ухудшилось.

Согласно официальной информации, пострадавший пока находится в больнице, но ему даже не потребовалась операция. Тем не менее, в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Известно, что второй участник конфликта состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Чиновники соцзащиты также отметили, что в связи с данным ЧП к руководству лагеря претензий комитет не имеет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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