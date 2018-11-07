В Петербурге детдомовцу сломали два ребра в оздоровительном лагере

В Петербурге организована проверка по факту избиения 16-летнего воспитанника детского дома. Как сообщает городской комитет по социальной политике, у юноши зафиксировано повреждение селезенки и перелом двух ребер.

- Мальчик признался, что травмы получил в ходе конфликта с другим воспитанником детского дома 1 ноября во время пребывания в детском лагере в Выборгском районе Ленинградской области, - уточнили в комитете. - Факт драки подростки от взрослых утаили, однако после возвращения в детский дом состояние избитого ухудшилось.

Согласно официальной информации, пострадавший пока находится в больнице, но ему даже не потребовалась операция. Тем не менее, в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Известно, что второй участник конфликта состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Чиновники соцзащиты также отметили, что в связи с данным ЧП к руководству лагеря претензий комитет не имеет.