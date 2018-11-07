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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэра Миасса задержали за взятку шестилетней давности

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

Камчатского депутата заподозрили в получении многомиллионной взятки

Чиновника сегодня утром задержали в мэрии по подозрению в коррупционном преступлении шестилетней давности.

- В 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.- Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Действия Станислава Третьякова квалифицированы по статье о взятке должностному лицу (часть 3 статьи 290 УК РФ), предусматривающей наказание на срок от трех до восьми лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, отметили в СК региона.

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