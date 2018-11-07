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07.11.2018 16:59
Рубрика: В мире

РФ и Иран расширят межпарламентское сотрудничество в борьбе с терроризмом

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Россия и Иран имеют схожие позиции в вопросах борьбы с международным терроризмом, наркотрафиком, киберпреступностью и намерены углублять двустороннее взаимодействие на указанных направлениях. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Парламентарий в ходе рабочего визита в Тегеран встретился с председателем парламента ИРИ Али Лариджани, замглавы МВД Хусейном Зульфакари, генеральным прокурором страны Джафаром Монтазери и секретарем штаба по борьбе с наркотиками Ирана Эскандером Момени.

Фото: Иван Егоров/ РГ
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"У нас состоялись предметные переговоры с иранскими партнерами, которые проявили большой интерес к сотрудничеству с Россией в правоохранительной сфере. При этом иранцы заявили о готовности активно взаимодействовать с нами не только в формате парламентского сотрудничества, но и на уровне правоприменителей двух стран", - рассказал Пискарев. По его словам, в числе приоритетов РФ и Ирана является содействие по законодательной линии в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, поддержка процессов интеграционного сотрудничества на пространстве Евразии.

"Угрозы международной безопасности в последние годы носят все более разнообразный характер. В этой связи необходимо отметить большой вклад Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии, который наряду с Россией и Турцией является надежным партнером в налаживании мирного процесса и прекращения огня в арабской республике. Убеждены, что борьба с терроризмом должна вестись без политизации и "двойных стандартов", на основе положений Устава ООН и принципов международного права", - отметил Пискарев.

Глава парламентского комитета также напомнил о сохраняющейся наркоугрозе из Афганистана. В этой стране, по данным ООН, в 2017 году производство опиумного мака возросло на 87 процентов и составило девять тысяч метрических тонн.

"Мы поддерживаем ранее озвученную инициативу наших иранских коллег о создании общего банка данных антинаркотического законодательства. Российские парламентарии готовы к сотрудничеству на этом направлении, ведь ликвидировать производство наркотиков в Афганистане можно лишь при принятии комплексной системы мер, в том числе за счет использования средств альтернативного экономического развития и скорейшего урегулирования внутриафганского конфликта",- считает Пискарев.

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Парламентарий также указал на важность сотрудничества России и Ирана в сфере обеспечения международной безопасности.

"Организация оперативного обмена информацией о компьютерных инцидентах и уязвимостях систем поможет предотвратить действия кибертеррористов в отношении объектов критической инфраструктуры наших стран, и в этом наши позиции с иранскими партнерами полностью совпадают", - отметил Пискарев.

В мире Ближний Восток Иран Законодательная власть Госдума
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