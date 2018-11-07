Статья 14 Основных государственных законов Российской империи провозглашала императора "державным вождем российской армии и флота". Государь определял устройство армии и флота, издавал указы и повеления относительно "...всего вообще относящегося до устройства вооружённых сил и обороны Российского Государства"1. Накануне Первой мировой войны, 16 июля 1914 года, было утверждено "Положение о полевом управлении войск в военное время", которое позволяло императору в случае, если он "не изволит предводительствовать войсками лично", делегировать управление вооруженными силами Верховному главнокомандующему. Главковерх получал широчайшие полномочия, его распоряжения на театре боевых действий приравнивались к высочайшим повелениям. Он назначался императором, подчинялся только ему и отчитывался перед ним2.

Впервые в отечественной истории должность Верховного главнокомандующего была замещена 20 июля 1914 года. Всего за годы Великой войны вплоть до подписания Брестского мира на посту Главковерха русской армии сменилось восемь человек, среди которых наряду с полными генералами оказался прапорщик и даже, случай беспрецедентный - "штафирка", штатское лицо.

9 марта 1918 года последний Верховный главнокомандующий был освобожден от должности, а 27 марта прекратила свое существование и сама русская армия.

Великий князь Николай Николаевич Романов (младший) (6.11.1856 - 5.01.1929)

Срок командования. 20.07.1914 - 23.08.1915

Чин, звание. Генерал от кавалерии, генерал-адъютант.

Боевой путь. При его участии в 1914 году были проведены неудачная Восточно-Прусская и триумфальная Галицийская операции, отражено наступление противника в ходе Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операций, взята крепость Перемышль. Пользовался огромной популярностью в войсках. Даже крупные неудачи на фронте в 1915 году - потеря Галиции, Польши и значительной части Прибалтики - не сказались на его репутации.

Был отстранен от должности по собственной просьбе (другая версия - вследствие политических интриг). После решения Николая II лично возглавить армию назначен наместником на Кавказе и главнокомандующим Кавказским фронтом.

Перед отречением от престола 2 марта 1917 года Николай II вновь назначил Николая Николаевича главковерхом. Однако через неделю Временное правительство вынудило великого князя сложить с себя полномочия - ненависть к династии Романовых уже бурлила через край.

Награды. Ордена св. Георгия 4 степени, св. Георгия 3 степени, св. Георгия 2 степени; Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами, с надписью "За освобождение Червоной Руси".

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Человек крупного размаха, прямой, решительный, получивший законченное высшее военное образование, имевший за собою опыт турецкой войны... импонировавший своею внешностью, прошедший ряд строевых должностей от младшего офицера до главнокомандующего столичным округом включительно - в таком виде рисовался облик великого князя России3.

_Генерал от инфантерии А.Ю. Данилов

Император Николай II (06.05.1868 - 17.07.1918)

Срок командования. 23.08.1915 - 2.03.1917

Чин. Полковник гвардии.

Боевой путь. С началом войны Николай II хотел лично возглавить армию, но был вынужден уступить правительству, категорически не принимавшему этого решения. "Великое отступление" лета 1915 года укрепило царя в убеждении исполнить монарший долг - "когда враг углубился в пределы империи, принять на себя верховное командование действующими войсками и ... отстоять от покушений врага Русскую Землю"4.

Произвел удачные кадровые перестановки, назначил начальником штаба опытного и популярного генерала М.В. Алексеева, наладил снабжение, поднял боевой дух войск. Все это привело к стабилизации фронта и во многом подготовило Брусиловский прорыв 1916 года, ставший переломным моментом в войне.

Награды. Орден св. Георгия 4 степени.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

С Государем спокойнее. Его Величество дает указания, столь соответствующие боевым стратегическим задачам, что разрабатываешь эти директивы с полным убеждением в их целесообразности. Он прекрасно знает фронт и обладает редкой памятью5.[ ]

_Генерал от инфантерии М.В. Алексеев

Михаил Васильевич Алексеев (03.11.1857-08.10.1918)

Срок командования. 1.04.1917 - 21.05.1917

Чин, звание. Генерал от инфантерии, генерал-адъютант.

Боевой путь. Пытаясь остановить разложение армии, требовал, чтобы все распоряжения по армии проходили через Верховного главнокомандующего. После появления приказа N1 и солдатских комитетов пошел на компромисс, надеясь взять комитеты под контроль путем введения в них офицеров. Разосланное 30 марта 1917 года "Временное положение об организации чинов действующей армии и флота" санкционировало войсковые комитеты, но ограничило сферу их компетенций.

Участвовал в создании "Союза офицеров армии и флота", на I съезде 7 мая выступил против требования мира без аннексий и контрибуций. 21 мая потребовал восстановить деятельность военных судов и введения смертной казни на фронте, после чего был смещен с поста и назначен военным советником Временного правительства.

Награды. Ордена св. Георгия 4 степени, св. Анны 4 степени "За храбрость", св. Станислава 3 степени с мечами и бантом, св. Анны 3 степени с мечами и бантом, св. Владимира 4 степени с мечами и бантом, св. Станислава 1 степени с мечами; Золотое оружие с надписью "За храбрость".

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Громадная работоспособность, отличное знакомство с армией и ее нуждами, большая осторожность, вдумчивость обеспечивают [Алексееву] планомерное ведение операций без рискованных ходов, не соответствующих нынешнему разлаженному состоянию армии6.[ ]

_Генерал от кавалерии А.М. Драгомиров

Алексей Алексеевич Брусилов (01.08.1853-17.03.1926)

Срок командования. 22.05.1917 - 19.07.1917

Чин, звание. Генерал от кавалерии, генерал-адъютант.

Боевой путь. Один из лучших полководцев Первой мировой войны, разработавший и осуществивший судьбоносный прорыв. После отречения Николая II рассматривался как альтернатива Алексееву на пост Главковерха, и после его отставки возглавил армию.

22 мая 1917 года приказом по фронту начал формирование "особых ударных революционных батальонов, навербованных в центре России", призванных при наступлении "увлечь за собой колеблющихся"7. Брусилов готовил наступление под красным флагом, но на основе плана, разработанного еще царской Ставкой. Наступление русской армии летом 1917 года провалилось. В условиях начавшегося отступления 12 июля были учреждены военно-революционные суды и восстановлена смертная казнь на фронте.

19 июля снят с должности и откомандирован в распоряжение правительства.

Награды. Ордена св. Георгия 4 степени, св. Георгия 3 степени, св. Станислава 3 степени с мечами и бантом, св. Анны 3 степени с мечами и бантом, св. Станислава 2 степени с мечами, Белого Орла с мечами; Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами, с надписью "За поражение австро-венгерских армий на Волыни, в Буковине и Галиции 22-25 мая 1916 г.".

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Голова широкого полета мысли и ясного понимания дела... Единственный генерал, совмещающий в себе как блестящие стратегические дарования, так и широкое понимание политических задач России и способный быстро оценивать создавшееся положение8.[ ]

_Председатель Государственной думы М.В. Родзянко

Лавр Георгиевич Корнилов (18.08.1870-31.03.1918)

Срок командования. 19.07.1917 - 27.08.1917

Чин. Генерал от инфантерии.

Боевой путь. Получил известность после побега из австрийского плена в июле 1916 года. После Февральской революции за пять месяцев прошел путь от командира корпуса до Верховного главнокомандующего. 19 июля 1917 года согласился принять верховное командование при условии невмешательства в его распоряжения. Жесткими мерами стабилизировал фронт.

На Государственном совещании 12-15 августа в Москве изложил свою программу наведения порядка в тылу. В конце августа из Ставки вел переговоры с Керенским об установлении твердой власти в стране, однако слова Главковерха были расценены как ультиматум. Объявлен мятежником, снят с должности и после подавления выступления 25-31 августа арестован.

Награды. Ордена св. Георгия 4 степени, св. Георгия 3 степени, св. Владимира 3 степени с мечами, св. Станислава 2 степени с мечами, св. Владимира 3 степени с мечами, св. Станислава 1 степени с мечами, св. Анны 1 степени с мечами.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

"Корнилов смел, мужественен, суров, решителен, независим и не остановится ни перед какими самостоятельными действиями, требуемыми обстановкой, и ни перед какой ответственностью"9.[ ]

_Генерал-лейтенант А.И. Деникин

Александр Фёдорович Керенский (22.04.1881-11.06.1970)

Срок командования. 30.08.1917 - 3.11.1917

Чин. Не имел. Штатский "штафирка". Объявил себя Верховным главнокомандующим.

Боевой путь. 3 мая 1917 года назначен военным министром, в этом качестве при подготовке летнего наступления объезжал фронтовые части с патриотическими речами, за что получил прозвище "главноуговаривающий".

Разделавшись с Корниловым, ввиду отказа других кандидатов, объявил себя верховным главнокомандующим. В сентябре сформировал "Деловой кабинет" и объявил Россию республикой, провел Демократическое совещание и образовал Предпарламент. В это время армия фактически оказалась в руках комитетов и стремительно разлагалась.

Награды. Солдатские Георгиевские кресты 1-й, 2-й и 4-й степеней (пожалованы военному министру за "великие подвиги в борьбе за свободу земли Русской" солдатами и офицерами).

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Керенского следует считать одним из величайших, в своем роде, ораторов в истории. В его выступлениях не было ничего обаятельного. Его голос огрубел от постоянного крика. Он мало жестикулировал ... но он владел речью и говорил с покоряющей убежденностью10.[ ]

_Генконсул Великобритании Р.Б. Локкарт

Николай Николаевич Духонин (01.12.1876-20.11.1917)

Срок командования. 3.11.1917 - 9.11.1917

Чин. Генерал-лейтенант.

Боевой путь. Один из ближайших помощников А.А. Брусилова. С 10 сентября 1917 года начальник штаба Керенского, после бегства последнего стал врио Главковерха. Приказал войскам стоять на позициях, 7-8 ноября отказался от имени Совнаркома вести переговоры с противником о мире, так как "только центральная власть, поддержанная армией и страной, может иметь достаточный вес и значение для противников"[11]. "За неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям" был уволен с должности[12]. Ожидая прибытия нового главнокомандующего, 18 ноября приказал отпустить из-под стражи Корнилова, остался в Ставке и 20 ноября пал жертвой солдатского самосуда.

Награды. Ордена св. Георгия 4 степени, св. Георгия 3 степени, св. Станислава 2 степени с мечами, св. Владимира 4 степени с мечами и бантом, св. Владимира 3 степени с мечами; Георгиевское оружие.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Духонин был широко мыслящий, откровенный и честный человек, далекий от политических дрязг и махинаций. В отличие от некоторых пожилых офицеров он не занимался сетованием и брюзжанием в адрес "новой системы" и отнюдь не идеализировал старую армию... В нем не было ничего от старого военного чинуши и солдафона13.[ ]

_А.Ф. Керенский

Николай Васильевич Крыленко (02.05.1885-29.07.1938)

Срок командования. 9.11.1917 - 5.03.1918

Чин. Прапорщик

Боевой путь. После октябрьского переворота вошел в состав первого Совнаркома как член Комитета по военным и морским делам. После отказа Н.Н. Духонина вести переговоры о мире 9 ноября назначен В.И. Лениным Верховным главнокомандующим. 12 ноября отдал приказ всем частям на фронте начать переговоры о перемирии, 13 ноября начал переговоры с Германией, завершившиеся 2 декабря перемирием.

Докладывал в Совнарком об утрате армией боеспособности и выступал за мир на любых условиях. После подписания Брестского мира подал в отставку, а 13 марта 1918 года должность Верховного главнокомандующего была упразднена.

Награды. Не имел

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Прапорщик Крыленко, по революционной кличке - "Товарищ Абрам", приземистый, коротконогий, сутулый, с небритой рыжею щетиной на щеках, в защитной куртке, с небрежно надетым и неуклюже висящим боевым снаряжением...14.[ ]

_Генерал-майор Г.И. Гончаренко (Юрий Галич)

1. Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание третье. Том XXV. 1905. Отд. I. Гл. I. C. 457.

2. Положение о полевом управлении войск в военное время. СПб. 1914. С 1-3.

3. Данилов Ю.Н. Россия в Мировой войне 1914-1915 годов. Берлин. 1924. С. 144.

4. Высочайший рескрипт верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу. 23 августа 1915. Цит. по: Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства (13 июня 1915 г.- 13 марта 1916 г.) // Вопросы истории. 1994. N3. С. 121.

5. Цит. по: Мультатули П.В. Господь да благословит решение мое... Император Николай II во главе действующей армии и заговор генералов. М. 2002. С. 115.

6. Телеграмма Драгомирова военному министру Гучкову 21 марта 1917 г. // Зайончковский А.М. Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. С. 128.

7. Приказ по фронту N 561 от 22 мая 1917 г. // Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне М. 2001. С. 359.

8. Письмо М.В. Родзянко Г.Е. Гучкову 18 марта 1917 г.// Зайончковский А.М. Указ. соч. С. 125.

9. Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Париж, 1921. С. 193.

10. Локарт Р. Б. История изнутри. Мемуары британского агента. М., Берлин, 2017. С. 195.

11. Разговор правительства со ставкой по прямому проводу 9 ноября 1917 г. // Рабочий и Солдат. N 20.1917. 9 ноября.

12. Там же.

13. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М.: Республика, 1993. С. 297.

14. Юрий Галич. Смерть Духонина. К шестилетию кончины. (Из дневника очевидца) // Сегодня. Рига. N267. 1923. 30 ноября