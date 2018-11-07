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Рубрика: Общество

Российская ракета вывела на орбиту европейский метеоспутник

Российская ракета-носитель "Союз-СТ" с европейским метеоспутником Metop-C стартовала с космодрома в Гвиане. Отделение космического аппарата от разгонного блока "Фрегат" состоялось в расчетное время. Спутник выведен на орбиту, сообщает агентство "Интерфакс".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Аппарат весом 4 тонны предназначен для контроля температуры и влажности, а также мониторинга уровня озона. А еще с его помощью Европейское космическое агентство будет отслеживать перемещения воздушных масс над океаном. Отметим, что в 2006 году с космодрома Байконур был запущен первый спутник данной сериии: Metop-A.

Он летает по орбите, проходящей через оба полюса, что в сочетании с вращением Земли позволяет получать гораздо более четкие снимки всей планеты. Все предыдущие спутники (Meteosat) "висели" над определенной точкой земной поверхности и делали снимки лишь половины земного шара.

Общество Космос
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