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07.11.2018,  
10:56
Текст:  Антон Валагин

С-300 в Сирии привели в боевую готовность

Российские специалисты завершили модернизацию поставленных в Сирию зенитных систем С-300 до экспортной версии С-300ПМУ-2 "Фаворит".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- Все три дивизиона С-300ПМУ-2 готовы к боевой работе в условиях Сирии, осталось завершить подготовку на технике сирийских военных, - рассказал ТАСС военно-дипломатический источник.

Другой собеседник агентства сообщил, что дооборудование сирийских систем ПВО заключалось в замене российских кодов и литерных частот на сирийские. Поставленные в САР С-300 ранее стояли на боевом дежурстве в армии России, были заменены на С-400 и прошли комплекс ремонтно-восстановительных работ.

Вместе с зенитными системами в Сирию поставлена автоматизированная система управления протиивовоздушной обороной "Поляна-Д4". Она обеспечивает эффективную работу зенитной ракетной бригады или смешанной группировки ПВО, оснащенной комплексами С-300, "Тор", "Бук", "Панцирь" и "Тунгуска", рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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