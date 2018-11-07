Законопроект Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Сахалинской области (далее также - областной бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 159403028,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 171902007,2 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 12498978,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:

а) на 2020 год в сумме 145986235,8 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 134483821,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета:

а) на 2020 год в сумме 152311916,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3807798,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 140876935,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7043847,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета:

а) на 2020 год в сумме 6325680,4 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 6393114,4 тыс. рублей.

Статья 2. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2019 год в сумме 25255751,8 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2020 год в сумме 22931992,8 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 21494882,4 тыс. рублей.

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам:

1) на 2019 год в сумме 68411317,8 тыс. рублей, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 7906248,7 тыс. рублей;

субсидии в сумме 38356455,9 тыс. рублей;

субвенции в сумме 18738472,7 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 3410140,5 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2020 год в сумме 59648403,4 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 52587334,0 тыс. рублей.

3. Установить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области:

1) на 2019 год в сумме 7762220,9 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2020 год в сумме 7931938,7 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 8117377,7 тыс. рублей.

Статья 3. Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и нормативы распределения доходов

1. Утвердить поступление доходов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области и бюджетами муниципальных образований Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем и распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Сахалинской области:

1) на 2019 год в сумме 8028398,9 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2020 год в сумме 8300942,7 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 8561662,5 тыс. рублей.

6. Утвердить размер резервного фонда Правительства Сахалинской области:

1) на 2019 год в сумме 500000,0 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2020 год в сумме 500000,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 500000,0 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сахалинской области:

1) на 2019 год в сумме 16866072,3 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2020 год в сумме 12134526,6 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 10538063,5 тыс. рублей.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 2 Закона Сахалинской области от 6 декабря 2011 года № 129-ЗО "О дорожном фонде Сахалинской области" источником формирования дорожного фонда Сахалинской области является часть общих доходов областного бюджета:

1) на 2019 год в сумме 11038648,4 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2020 год в сумме 7577467,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 6406537,6 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Сахалинской области:

1) на 2019 год в сумме 166900,0 тыс. рублей;

2) на плановый период:

а) на 2020 год в сумме 163300,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 58300,0 тыс. рублей.

Статья 6. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области" в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в следующих случаях:

1) государственного регулирования цен (тарифов) на межмуниципальные перевозки пассажиров, багажа и грузов морским транспортом на морской линии Корсаков - Курилы, воздушным транспортом между муниципальными образованиями "Курильский городской округ" и "Южно-Курильский городской округ", пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) по маршруту Южно-Сахалинск - Охотское - Южно-Сахалинск, на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

2) государственного регулирования тарифов (ставок, сборов) на услуги аэропортов, расположенных на Курильских островах;

3) реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и развитию аэродромов (аэропортов) Сахалинской области и обеспечению их эксплуатации;

4) осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Сахалинской области.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами;

2) регулирования нормативов потребления коммунальных услуг потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета;

3) закупки и доставки топлива для населения, проживающего на территории Курильских островов;

4) регулирования нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии;

5) приобретения, переоборудования, ремонта транспорта, техники и оборудования, используемых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям работ в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям работ предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ в случае переоборудования или приобретения сельскохозяйственной техники для работы на газомоторном топливе.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 9. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) развития:

а) подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

б) подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

в) мелиорации сельскохозяйственных земель;

г) пищевой и перерабатывающей промышленности;

2) поддержки:

а) племенного животноводства;

б) малых форм хозяйствования;

в) кредитования подотраслей растениеводства и животноводства, малых форм хозяйствования;

г) кредитования субъектов инвестиционной деятельности;

3) управления рисками в подотраслях растениеводства и животноводства;

4) технической и технологической модернизации сельского хозяйства;

5) создания общих условий для развития сельскохозяйственного производства.

2. Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета по решению Правительства Сахалинской области предоставляются гранты в форме субсидий, в том числе на конкурсной основе, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на гранты.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 10. Субсидии юридическим лицам - производителям работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в случае оказания услуг и выполнения работ в части содержания, обслуживания и эксплуатации объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Сахалинской области и предназначенного для обеспечения деятельности органов государственной власти Сахалинской области и государственных органов Сахалинской области.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 11. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста;

2) реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки;

3) оказания услуг дополнительного образования детей;

4) организации отдыха и оздоровления детей.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 12. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018 - 2025 годы"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018 - 2025 годы" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов (продукции);

2) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 13. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) организации общественных работ;

2) применения труда инвалидов;

3) трудоустройства молодежи в счет квоты;

4) реализации мероприятий ведомственной целевой программы Сахалинской области по повышению мобильности трудовых ресурсов;

5) реализации мероприятий, направленных на содействие занятости работников организаций, осуществляющих модернизацию производства, а также работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 14. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в случае организации временных рабочих мест для трудоустройства незанятых граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения Сахалинской области в целях поиска подходящей работы.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 15. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в случае оказания образовательных услуг по предоставлению дошкольного образования в частных образовательных организациях.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 16. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в случаях:

1) перевозки отдельных категорий граждан:

а) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования;

б) пассажирским воздушным транспортом межмуниципального сообщения;

2) оказания адресной продовольственной помощи малоимущим семьям с детьми.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 17. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) доставки строительных материалов и строительных механизмов (техники), используемых при строительстве индивидуальных и (или) многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Курильских островов;

2) доставки деревянных домокомплектов на территорию Сахалинской области.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 18. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) производства работ по лесовосстановлению на лесных участках, включая приобретение стандартного посадочного материала;

2) приобретения техники и оборудования.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 19. Субсидии юридическим лицам - производителям услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017 - 2022 годы"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг предоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017 - 2022 годы" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в случае оказания услуг в сфере туризма.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 20. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ в рамках реализации государственной программы Сахалинской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области"

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ предоставляются в рамках реализации государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в случае производства консервов из водных биологических ресурсов при осуществлении мероприятий по развитию прибрежного рыболовства и береговой рыбопереработки.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 21. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов:

1) на 2019 год в размере 1,352;

2) на плановый период:

на 2020 год в размере 1,093;

на 2021 год в размере 1,026.

3. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам:

1) на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Сахалинской области:

1) на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинской области:

1) на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам:

1) на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

7. Установить, что в 2019 году в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области производится распределение субсидий местным бюджетам в рамках реализации следующих государственных программ Сахалинской области:

1) "Управление государственными финансами Сахалинской области" на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах:

а) на 2019 год в сумме 125000,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2020 год в сумме 125000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 125000,0 тыс. рублей;

2) "Формирование современной городской среды" на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды:

а) на 2019 год в сумме 2139526,9 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2020 год в сумме 1879182,1 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1833746,9 тыс. рублей.

3) "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2019 год в сумме 35477,4 тыс. рублей;

8. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

1) на организацию обслуживания населения Северо-Курильского городского округа воздушным и морским транспортом муниципальному образованию Северо-Курильский городской округ:

а) на 2019 год в сумме 126806,5 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2020 год в сумме 126806,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 126806,5 тыс. рублей;

2) на предоставление дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2019 год в сумме 100000,0 тыс. рублей;

3) на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов:

а) на 2019 год в сумме 3120334,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2020 год в сумме 1201702,2 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1209777,2 тыс. рублей;

4) на мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления:

а) на 2019 год в сумме 30000,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2020 год в сумме 30000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 30000,0 тыс. рублей;

5) на проведение мероприятий, посвященных праздничным юбилейным датам муниципальных образований Сахалинской области, на 2019 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

6) на проведение мероприятий по поддержке развития садоводства и огородничества:

а) на 2019 год в сумме 30000,0 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2020 год в сумме 30000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 30000,0 тыс. рублей.

9. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктами 1 и 5 части 8 настоящей статьи, порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктами 2 - 4, 6 части 8 настоящей статьи, устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Статья 22. Иные межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования:

а) на 2019 год в сумме 7719447,4 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2020 год в сумме 7889165,2 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 8074604,2 тыс. рублей;

2) на финансовое обеспечение мероприятий Территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:

а) на 2019 год в сумме 42773,5 тыс. рублей;

б) на плановый период:

на 2020 год в сумме 42773,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 42773,5 тыс. рублей.

Статья 23. Порядок уплаты платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

1. Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования перечисляются ежемесячно органом исполнительной власти Сахалинской области, уполномоченным в сфере здравоохранения, в виде межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области в размере одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований, установленного подпунктом "а" пункта 1 статьи 22 настоящего Закона.

2. Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в два срока равными долями не позднее 10-го и 25-го числа текущего календарного месяца. Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного платежа приходится на день, который признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока уплаты ежемесячного обязательного платежа считается следующий за ним рабочий день.

Статья 24. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2019 году

1. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются в 2019 году из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований:

1) на срок, не выходящий за пределы 2019 года, в сумме до 2200000,0 тыс. рублей;

2) на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 1400000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты предоставляются местным бюджетам на следующие цели:

1) частичное покрытие дефицитов местных бюджетов;

2) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;

3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 2 настоящей статьи:

1) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального образования, - по ставке 0 процентов.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями указанных в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Сахалинской области.

Статья 25. Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в 2019 году

1. Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам, зарегистрированным на территории Сахалинской области, в целях закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в муниципальные образования: городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области, "Курильский городской округ", "Городской округ Ногликский", городской округ "Охинский", Северо-Курильский городской округ и "Южно-Курильский городской округ", территории которых отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченным сроком завоза грузов (продукции).

2. Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам:

1) являющимся ресурсоснабжающими организациями в сфере электроснабжения и теплоснабжения;

2) осуществляющим закупку и доставку муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

3. Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу при соблюдении следующих условий:

1) предоставление юридическим лицом обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором;

2) отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и по денежным обязательствам перед областным бюджетом Сахалинской области, за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности);

3) проведение предварительной проверки министерством финансов Сахалинской области финансового состояния юридического лица - получателя бюджетного кредита, его гаранта или поручителя;

4) включение в договор о предоставлении бюджетного кредита согласия получателя бюджетного кредита на осуществление министерством финансов Сахалинской области проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере одного процента годовых.

5. Установить следующий порядок предоставления бюджетных кредитов:

1) решение о предоставлении бюджетного кредита юридическому лицу с указанием его объема и срока, на который он предоставляется, принимается министерством финансов Сахалинской области;

2) предоставление бюджетного кредита оформляется договором, заключенным между министерством финансов Сахалинской области и юридическим лицом.

6. Бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований:

1) на срок, не выходящий за пределы 2019 года, в сумме до 500000,0 тыс. рублей;

2) на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 450000,0 тыс. рублей.

Статья 26. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) перед Сахалинской областью

1. Министерство финансов Сахалинской области вправе проводить реструктуризацию денежных обязательств (задолженности) муниципальных образований перед Сахалинской областью путем предоставления отсрочек и рассрочек исполнения обязательств на срок до 1 января 2022 года.

2. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), министерство финансов Сахалинской области вправе принимать решения о заключении с муниципальными образованиями и юридическими лицами мировых соглашений, предусматривающих реструктуризацию их денежных обязательств (задолженности) перед Сахалинской областью.

3. На остаток непогашенной задолженности (за исключением задолженности по централизованным кредитам, переоформленным в государственный внутренний долг, пеней) министерство финансов Сахалинской области ежегодно начисляет проценты за пользование средствами областного бюджета, которые уплачивают должники в следующих размерах: муниципальные образования - 0,1 процента годовых и юридические лица - 2,0 процента годовых.

Статья 27. Списание задолженности по денежным обязательствам юридических лиц перед областным бюджетом

Установить, что задолженность юридических лиц по денежным обязательствам перед областным бюджетом подлежит списанию с учета министерством финансов Сахалинской области в случае ликвидации должников в установленном законом порядке (кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного должника возложено на другое лицо).

Статья 28. Верхний предел государственного внутреннего долга Сахалинской области, предельный объем государственного долга Сахалинской области, предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Сахалинской области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Сахалинской области:

1) на 1 января 2020 года в сумме 2500000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Сахалинской области на 1 января 2020 года в сумме 2500000,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2021 года в сумме 2500000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Сахалинской области на 1 января 2021 года в сумме 2500000,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2022 года в сумме 2500000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Сахалинской области на 1 января 2022 года в сумме 2500000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить предельный объем государственного долга Сахалинской области на 2019 год в сумме 2500000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2500000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2500000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Сахалинской области на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 29. Государственные гарантии Сахалинской области

1. Утвердить Программу государственных гарантий Сахалинской области на 2019 год согласно приложению 25 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

2. Государственные гарантии Сахалинской области предоставляются в обеспечение исполнения обязательств юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Сахалинской области, в соответствии с Программой государственных гарантий Сахалинской области, утвержденной частью 1 настоящей статьи.

3. Государственные гарантии Сахалинской области юридическим лицам предоставляются с обеспечением исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии в размере не менее 100 процентов.

4. Сахалинская область несет субсидиарную ответственность перед бенефициаром по обязательствам принципала, обеспеченным гарантией.

5. Решение о предоставлении государственных гарантий Сахалинской области юридическим лицам принимает Правительство Сахалинской области.

Статья 30. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению 27 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 31. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году

1. Установить в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Сахалинской области от 17 октября 2007 года № 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области" следующие дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон Сахалинской области об областном бюджете, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета:

1) изменение бюджетной классификации, в том числе наименования и (или) кода целевой статьи, дополнительной классификации и объекта капитального строительства, укрупненного мероприятия, объекта недвижимого имущества, включенного в адресную инвестиционную программу Сахалинской области;

2) перераспределение расходов между главными распорядителями средств областного бюджета по их ходатайству в случае образования экономии при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по главному распорядителю средств областного бюджета не превышает 15 процентов средств, предусмотренных ему законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и (или) субсидий на иные цели;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, на расходы по уплате штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов);

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, на финансовое обеспечение гарантий и компенсаций, связанных с расторжением служебного контракта (трудового договора) с лицами, замещающими государственные должности Сахалинской области, государственными гражданскими служащими Сахалинской области, работниками органов государственной власти Сахалинской области и государственных казенных учреждений;

6) распределение бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных статьей 5 настоящего Закона, в целях возмещения дополнительных расходов работникам противопожарной службы Сахалинской области при направлении в служебные командировки для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сахалинской области агентству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области по подразделу "Обеспечение пожарной безопасности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов в сумме 5264,0 тыс. рублей;

7) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов бюджета) не превышает 10 процентов;

8) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций), в случае принятия решения о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций) при несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе при превышении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 921 и пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия из федерального бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета в случае принятия решения Правительства Сахалинской области о возмещении субъектам инвестиционной деятельности затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки.

2. Проведение закупок для государственных (муниципальных) нужд в рамках реализации адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета не осуществлять до момента заключения между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Правительством Сахалинской области Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области в рамках основного мероприятия "Развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

Статья 32. Особенности установления отдельных расходных обязательств Сахалинской области в сфере социального обеспечения населения, государственной гражданской службы

1.Установить с 1 января 2019 года для выплат, стипендий и пособий, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области, размер индексации 1,043.

2. Установить с 1 октября 2019 года для окладов денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Сахалинской области, государственных гражданских служащих Сахалинской области, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области, размер индексации 1,043.

Статья 33. Особенности обеспечения деятельности государственных органов Сахалинской области

Правительство Сахалинской области, избирательная комиссия Сахалинской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Сахалинской области, за исключением случаев передачи Сахалинской области дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Сахалинской области

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