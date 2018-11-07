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Рубрика: Легковые авто

Skoda рассекретила интерьер хэтчбека Scala

Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Компания Skoda продолжает рассказывать о новом хэтчбеке, который назвали Scala. На этот раз чехи опубликовали эскиз интерьера автомобиля.

Для модели будут доступны эксклюзивные материалы отделки, поверхности с текстурой, имитирующей кристаллические структуры и абсолютно новая для Skoda приборная панель.

Центральное место в интерьере занимает 9,2-дюймовый экран мультимедийной системы. Приборная панель на изображении виртуальная, на базе 10,25-дюймового экрана.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Автомобиль получит Skoda Connect с картами Google Earth, сервисом удаленного управления машиной со смартфона и комплектом приложений для связи с телефоном. Программное обеспечение будет обновляться через облачный сервис.

Scala построят на платформе MQB A0, при этом по своим габаритам хэтчбек будет больше Rapid, но меньше Octavia.

Что касается двигателей, то в моторную гамму войдут турбодвижки объемом 1 литр (95 или 115 л.с.) и 1,5 литра (150 л.с.), а также 1,6-литровый дизель мощностью 115 л.с. Трансмиссии - пяти или шестистенчатая "механика", а также семиступенчатый "робот" DSG.

Полноценная премьера Skoda Scala состоится до конца текущего года, на европейский рынок хэтчбек выйдет в первой половине 2019-го. Пока нет информации о планах продавать новинку в России.

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#Skoda