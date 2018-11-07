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Рубрика: В мире

Суд признал виновным подозреваемого в организации взрыва в Нью-Йорке

Суд США признал виновным в терроризме выходца из Бангладеш Акайеда Уллу. Он обвинялся в организации взрыва в подземном переходе в Нью-Йорке в декабре 2017 года.

Фото: depositphotos.com
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Преступнику грозит пожизненное заключение в тюрьме, сообщает телеканал NBC.

Обвинение представило доказательства вины Уллы, включая его публикации в социальных сетях.

Напомним, четыре человека, включая самого подрывника, пострадали от взрыва в Нью-Йорке на автовокзале Port Authority ("Порт-Аторити") утром 11 декабря 2017 года. Самые тяжелые ранения получил сам Улла, поскольку бомба взорвалась, будучи прикрепленной к его телу. Он выбрал подземный переход для атаки из-за того, что там находились рождественские плакаты.

Сам злоумышленник признался полиции сразу после совершения преступления в том, что совершил подрыв под влиянием пропаганды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

В мире США Лица террора ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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