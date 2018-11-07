Закон Тамбовской области от 6 ноября 2018 года № 283-З "Об установлении на 2019 год величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской области в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

Принят Тамбовской областной Думой 26 октября 2018 года

Статья 1

Установить на 2019 год величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Тамбовской области в размере 7811 рублей в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности главы администрации области О.О.Иванов

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