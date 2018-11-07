Убийца авианосцев: новейшую противокорабельную ракету показали в Китае

Корпорация аэрокосмической науки и промышленности Китая (CASIC) представила новую ракету CM-401 на авиасалоне в Чжухае, который официально стартовал 6 ноября 2018 года. Диаметр корпуса ракеты составляет около 85 сантиметров.

Пока нет подробных сведений о ракетах пусковых установках, но наблюдатели считают, что сама ракета аналогична российской баллистической ракете "Искандер-М". По форме CM-401 похожа на российскую ракету, но она, по-видимому, в целом меньше, пишет издание The Drive.

Сообщается, что пусковая установка может применить сразу две ракеты с разными траекториями по одной или двум целям. Это позволяет поражать большие и относительно медленно двигающиеся объекты, такие как авианосцы или другие крупные боевые корабли.

Известно, что минимальная дальность ракеты - 15 километров, а максимальная - 290.

"Это, конечно, просто чтобы формально соответствовать границам режима контроля за ракетными технологиями. Стоит однако учитывать, что Китай не является участником РКРТ, хоть и заявлял о приверженности его условиям и желании стать участником, поэтому реальная дальность ракеты для щедрого покупателя может быть и заметно больше", - написал в своем блоге военный эксперт Юрий Лямин.

Скорость ракеты составляет от четырех до шести чисел Маха. Часть траектории ракета преодолевает в ближнем космосе, после чего на огромной скорости обрушивается на цель. Новая ракета очень не понравится кораблям военно-морских сил США, пишет The National Interest.

Ракета войдет в арсенал береговых батарей и эсминцев. The Drive добавляет, что CM-401, возможно, пойдет и на экспорт. Такую возможность CASIC не исключает.