Убийца авианосцев: новейшую противокорабельную ракету показали в Китае

🇨🇳China unveils the new CM-401 missile: https://t.co/nWoT0mUqCD— Defence and Technology (@SavunmaTekno) 7 ноября 2018 г.
#ZhuhaiAirShow #china pic.twitter.com/gnr3Q9gAsm
Пока нет подробных сведений о ракетах пусковых установках, но наблюдатели считают, что сама ракета аналогична российской баллистической ракете "Искандер-М". По форме CM-401 похожа на российскую ракету, но она, по-видимому, в целом меньше, пишет издание The Drive.
Сообщается, что пусковая установка может применить сразу две ракеты с разными траекториями по одной или двум целям. Это позволяет поражать большие и относительно медленно двигающиеся объекты, такие как авианосцы или другие крупные боевые корабли.
Известно, что минимальная дальность ракеты - 15 километров, а максимальная - 290.
"Это, конечно, просто чтобы формально соответствовать границам режима контроля за ракетными технологиями. Стоит однако учитывать, что Китай не является участником РКРТ, хоть и заявлял о приверженности его условиям и желании стать участником, поэтому реальная дальность ракеты для щедрого покупателя может быть и заметно больше", - написал в своем блоге военный эксперт Юрий Лямин.
Скорость ракеты составляет от четырех до шести чисел Маха. Часть траектории ракета преодолевает в ближнем космосе, после чего на огромной скорости обрушивается на цель. Новая ракета очень не понравится кораблям военно-морских сил США, пишет The National Interest.
Ракета войдет в арсенал береговых батарей и эсминцев. The Drive добавляет, что CM-401, возможно, пойдет и на экспорт. Такую возможность CASIC не исключает.
#中国 の新型 #対艦弾道ミサイル 「#CM401」について、です。ご意見、ご指摘を #週刊安全保障 にお願いします。https://t.co/NZ3z4UJYFV— 【公式】「能勢伸之の週刊安全保障」 (@nose_anpo) 6 ноября 2018 г.