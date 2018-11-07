Ученые выяснили, кто чаще болеет раком - "совы" или "жаворонки"

Исследователи из Бристольского университета проанализировали 341 фрагмент ДНК, отвечающий за склонность к образу жизни "совы" или "жаворонка".

Полученные данные соотнесли к риску развития злокачественных опухолей груди у более 400 тысяч людей. Оказалось, что "совы" болеют раком молочной железы на 48% больше "жаворонков".

Причина такой закономерности пока до конца непонятна. Это может быть связано со стрессами, который многие "совы", работающие с утра, испытывают от частого недосыпа. Кроме того, связь между онкологией и образом жизни может объясняться нарушением внутренних часов организма и их влиянием на гормоны, иммунитет, обмен веществ и прочее, передает "Газета.ру".

Кстати

Ранее ученые провели клинические тесты и пришли к выводу, что по сравнению с "совами" у "жаворонков" выделяется в среднем на 15% больше серотонина - так называемого "гормона счастья". У "сов" же отмечался повышенный уровень "гормона стресса" кортизола, что в перспективе неблагоприятно влияло на состоянии сердечно-сосудистой системы.