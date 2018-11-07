Ученые выяснили, кто чаще болеет раком - "совы" или "жаворонки"

Новости

Воронежскую больницу проверят после неправильной ампутации 17:57
В Крыму предложили обязать трудных детей ходить к психологу 17:55
Хозяин отеля в Сочи пойдет под суд за гибель мальчика в ливневке 17:54
Страховщикам разрешили скрывать информацию о себе для защиты от санкций 17:52
ЦСКА уступил "Роме" в Юношеской лиге УЕФА 17:47
УФСБ возбудило дело против врио мэра Махачкалы 17:39
Hyundai представил роскошную Creta 17:37
Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд" 17:35
Определены слова, которые нельзя использовать в рекламе лекарств 17:34
Глава Крыма поручил мэру Симферополя приехать на работу на автобусе 17:29
В БДТ пройдет премьера камерной оперы "52" 17:28
Госдума предлагает Узбекистану статус наблюдателя в ПА ОДКБ 17:27
В России ужесточаются правила биржевых торгов топливом 17:27
Вместе с Рыболовлевым в Монако задержали бывших глав судебных структур 17:18
В Кремле напомнили Давосу о конкурентах 17:04
В музее музыкальной культуры открыта выставка-размышление о звуке 16:57
Песков опроверг сообщения про отмену встречи Путина и Нетаньяху 16:56
ЦОДД посоветовал москвичам пересесть с машин на метро 16:52
Кержаков обжаловал решение суда о проживании его сына с матерью 16:51
В Волгограде осудили педиатра, работавшего по поддельному диплому 16:50
Под Краснодаром загорелся склад на площади 1850 квадратных метров 16:47
"Одноразовый" или "single-use" стало словом 2018 года 16:45
В Крыму назвали кризисом жанра закон "о незаконном въезде на Украину" 16:39
В ЦУМе открылся поп-ап магазин Louis Vuitton X Grace Coddinggton 16:37
В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа в Париже 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 16:16
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, кто чаще болеет раком - "совы" или "жаворонки"

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Исследователи из Бристольского университета проанализировали 341 фрагмент ДНК, отвечающий за склонность к образу жизни "совы" или "жаворонка".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Что надо знать мужчинам, чтобы избежать рака

Полученные данные соотнесли к риску развития злокачественных опухолей груди у более 400 тысяч людей. Оказалось, что "совы" болеют раком молочной железы на 48% больше "жаворонков".

Причина такой закономерности пока до конца непонятна. Это может быть связано со стрессами, который многие "совы", работающие с утра, испытывают от частого недосыпа. Кроме того, связь между онкологией и образом жизни может объясняться нарушением внутренних часов организма и их влиянием на гормоны, иммунитет, обмен веществ и прочее, передает "Газета.ру".

Кстати

Ранее ученые провели клинические тесты и пришли к выводу, что по сравнению с "совами" у "жаворонков" выделяется в среднем на 15% больше серотонина - так называемого "гормона счастья". У "сов" же отмечался повышенный уровень "гормона стресса" кортизола, что в перспективе неблагоприятно влияло на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд"
УФСБ возбудило дело против врио мэра Махачкалы
Вместе с Рыболовлевым в Монако задержали бывших глав судебных структур
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой
Разрушение крыла Су-57 сняли на видео