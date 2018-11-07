Совместная круизная коллекция Louis Vuitton и бывшего креативного директора американского Vogue Грейс Коддингтон была представлена в мае этого года в Музее современного искусства Fondation Maeght и сразу привлекла внимание своей ироничной концепцией. Ее главными героями стали два любимых кота Грейс - Пампкин и Бланкет (от англ. pumpkin, "тыква" и blanket, "одеяло") и лабрадор по кличке Леон арт-директора Louis Vuitton Николя Жескьера. В итоге рисунки авторства Грейс Коддингтон с изображениями трех домашних питомцев украсили собой сумки, аксессуары, повседневную одежду и пижамы легендарного французского дома. Те же забавные рисованные персонажи фигурируют на подкладке знаковых кожаных изделий бренда, например, классических моделей сумок Speedy и Neverfull.

Все эти предметы, включая кроссовки Archlight и сумки City Steamer c графическим тиснением теперь эксклюзивно представлены в пространстве pop-up магазина Louis Vuitton X Grace Coddinggton в ЦУМе, которое будето открыто до 16 января.

