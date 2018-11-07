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07.11.2018,  
10:24
Текст:  Антон Валагин

В Китае построят сервисный центр для С-400

Россия считает целесообразным создание в Китае сервисного центра для обслуживания и ремонта зенитных систем С-300 и С-400.

Фото: Марк Агнор/ РИА Новости
Создание российско-китайского тяжелого вертолета начнется в 2019 году

- Учитывая, что Китай продолжает эксплуатацию систем ПВО С-300 и получил новейшие зенитные комплексы С-400, создание центра послепродажного обслуживания систем ПВО большой дальности представляется логичным и экономически целесообразным, - рассказал ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Он напомнил, что в 2017 году в КНР был открыт центр по ремонту зенитных систем "Тор-М1". Прорабатываются вопросы создания площадок для обслуживания боевых вертолетов и авиационных двигателей.

- В Китай поставлено значительное количество российской военной техники, поэтому вопрос качественного, совевременного и максимально удобного для заказчика послепродажного обслуживания является одним из приоритетов в повестке двустороннего сотрудничества, - отметил Шугаев.

Тем временем

Поставки зенитных систем С-400 "Триумф" в Индию начнутся осенью 2020 года. Контракт на поставку оружия был подписан в октябре: за сумму, эквивалентную пяти с лишним миллиардам долларов, Дели получит два полковых комплекта "Триумфов". Мощности концерна "Алмаз-Антей" позволяют выполнить все заказы в установленные сроки, рассказал Дмитрий Шугаев.

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