Во Франции объявили имя лауреата Гонкуровской премии

Лауреатом самой престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии - стал писатель Николя Матье за роман "Дети после них" (Leurs enfants après eux). Об этом сообщает France Info.

Это второе произведение автора. Действие романа Матье происходит с 1992 по 1998 год. Книга рассказывает о компании подростков, о первой любви и событиях, которые предопределяют их дальнейшую жизнь, - прежде чем жизнь разбросает их по стране.

Гонкуровская премия вручается ежегодно с 1903 года за лучший роман на французском языке. Она носит фамилиюбратьев Гонкуров - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Премию учредили по завещанию Эдмона, ее присуждают по итогам голосования. Десять именитых французских литераторов-членов Гонкуровской академии голосуют на особой встрече в парижском ресторане "Друан" (Drouant): каждый академик может отдать за кандидата только один голос, а президент академии - два.

Размер Гонкуровской премии символичен и составляет всего 10 евро. Однако признание академии заметно повышает авторитет писателя и ставит его произведение на почетное место во французской литературе.