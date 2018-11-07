Новости

Ректора Московской духовной академии не пропустили на Украину 22:37
Трамп подтвердил полноформатную встречу с Путиным на G20 22:27
Трамп рассказал о грядущих кадровых переменах в его администрации 22:04
Во Франции объявили имя лауреата Гонкуровской премии 22:00
Китайский сверхманевренный истребитель сняли на видео 21:50
На берегу Черного моря нашли древний "металлургический завод" 21:48
СК начал проверку после гибели женщины под колесами "Сапсана" 21:36
Трамп назвал фальшивкой расследования о "российском следе" 21:13
Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Канаде 21:12
В Китае мужчина очнулся после 12-летней комы 21:06
Фанаты "Спартака" заявили о поддержке команды 21:05
Из-за споров по границе с Мексикой Трамп готов "остановить правительство" 20:50
Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры 20:32
СМИ сообщили о задержании помощницы бизнесмена Рыболовлева 20:27
В Москве жестоко убили женщину с ребенком 20:21
Возможный рост цены полиса ОСАГО не превысит 1,5 процента 20:18
Россияне смогут сдавать ягоды и грибы без налогов в заготконторы 20:17
В Госдуме рассказали о новых правилах рыбалки 20:10
Метро и МЦК будут работать на час дольше из-за матча "ЦСКА"-"Рома" 20:05
Гроссмейстер Репкова сыграла с юными югорскими шахматистами 19:50
S7 получила рекомендации Boeing по проблемам самолета 737 Max 19:40
Видео: Монеточка и "Би-2" записали совместный трек 19:37
Самолет из Москвы сел в Воронеже из-за тумана 19:33
Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 19:27
В Петербурге загорелся автобус с пассажирами 19:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 22:00
Рубрика: Культура

Во Франции объявили имя лауреата Гонкуровской премии

Текст: Мария Воронова

Лауреатом самой престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии - стал писатель Николя Матье за роман "Дети после них" (Leurs enfants après eux). Об этом сообщает France Info.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Топ-5 осенних новинок ярмарки Non/fiction

Это второе произведение автора. Действие романа Матье происходит с 1992 по 1998 год. Книга рассказывает о компании подростков, о первой любви и событиях, которые предопределяют их дальнейшую жизнь, - прежде чем жизнь разбросает их по стране.

Гонкуровская премия вручается ежегодно с 1903 года за лучший роман на французском языке. Она носит фамилиюбратьев Гонкуров - Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Премию учредили по завещанию Эдмона, ее присуждают по итогам голосования. Десять именитых французских литераторов-членов Гонкуровской академии голосуют на особой встрече в парижском ресторане "Друан" (Drouant): каждый академик может отдать за кандидата только один голос, а президент академии - два.

Размер Гонкуровской премии символичен и составляет всего 10 евро. Однако признание академии заметно повышает авторитет писателя и ставит его произведение на почетное место во французской литературе.

Культура Литература
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой