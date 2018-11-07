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07.11.2018 14:48
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Golf получил в России новые опции

Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Российское представительство Volkswagen объявило о расширении комплектации R-Line автомобиля Golf, который не так давно вновь начали продавать у нас.

Как говорится в пресс-релизе компании, опционально для модели в данной версии теперь доступны светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота, система динамического управления дальним светом Dynamic Light Assist, цифровая приборная панель Active Info Display, а также водительское сиденье с регулировкой по 14 положениям и функцией массажа для водителя.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
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Напомним, Volkswagen Golf вернулся в Россию в сентябре. Модель представлена с одним мотором (1.4 TSI на 125 и 150 л.с.) и в четырех комплектациях (Trendline, Comfortline, R-Line и Highline).

Цена базового автомобиля - 1 429 900 рублей, самый дорогой Golf стоит 1 649 900 рублей. Пока немцы продали 177 экземпляров этой модели. 

Volkswagen Golf ушел из России в 2016 году. В 2017 году, по сведениям Ассоциации европейского бизнеса, машина разошлась тиражом 207 экземпляров, в 2016-м - 398.

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#Volkswagen