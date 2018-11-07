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07.11.2018 15:07
Рубрика: Общество

Вузы проекта 5-100 получат субсидии

Текст: Мария Агранович
Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России рассмотрел отчеты университетов о реализации так называемых "дорожных карт" - планов по развитию и повышению качества. По итогам заседания рекомендовано продолжить оказание господдержки всем вузам-участникам проекта.

Как и в предыдущие годы, на этом этапе вузы делятся на 3 группы по 7 университетов в каждой. Распределение строится на трех параметрах: достижения в рейтингах, показатели научно-образовательной, международной и финансовой деятельности, а также оценка, полученная от членов Совета. Так, в зависимости от успехов, каждая группа вузов получает субсидию с коэффициентом, установленным Советом в соответствии с постановлением № 211 "О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров". На 2019 год Совет предложил такие коэффициенты: первая группа - 7, вторая - 3,5, третья - 1.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как распределились вузы? Первая группа: Московский физтех, МИСиС, Новосибирский госуниверситет, ВШЭ, питерский ИТМО, МИФИ и Томский госуниверситет. Вторая группа: Казанский федеральный университет, РУДН, Сеченовский университет, Санкт-Петербургский политех Петра Великого, Томский политех, Тюменский госуниверситет, Уральский федеральный университет. В третью группу попали БФУ им. И. Канта, ДВФУ, Самарский университет, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Сибирский федеральный университет, Нижегородский Университет Лобачевского и Южно-уральский госуниверситет.

Комментарий

Марина Боровская, заместитель министра науки и высшего образования:

- Управленческие команды вузов проекта становятся мощным потенциалом, способным придать образованию новое качество. На базе научных исследований и серьезных проектов, которые внедряют коллективы вузов, обучаются студенты, и это обучение делает их востребованными на рынке труда.  Сегодня университеты 5-100 серьезно ориентированы на то, чтобы трудоустройство выпускников в ведущие компании мира стало правилом.

Фото: depositphotos.com
Вузы РФ возглавили рейтинг университетов Восточной Европы и Азии

Петр Чубик, ректор Томского политехнического университета:

- Все вузы сохранили места в своих группах. ТПУ во второй группе - первый. Совет рекомендовал всем вузам сфокусироваться на приоритетных исследовательских направлениях, обратить внимание на необходимость обновления системы управления, развивать предпринимательское образование и активнее привлекать  специалистов из-за рубежа. ТПУ идет верным курсом: работают две исследовательские школы, шесть инженерных школ с советами индустриальных партнеров, школа инженерного предпринимательства. Пятеро наших зарубежных коллег приняли решение переехать в Томск для работы в нашем университете на постоянной основе.

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