Законопроект Ярославской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 65 343 209 938 рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 65 343 209 938 рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 69 946 247 448 рублей и на 2021 год в сумме 76 494 295 098 рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 69 946 247 448 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 990 629 484 рубля, и на 2021 год в сумме 76 494 295 098 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 673 713 826 рублей.

Статья 2

1. Доходы областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, за исключением доходов, указанных в части 2 настоящей статьи, формируются в соответствии со статьями 56 и 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и Закона Ярославской области "О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах".

2. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов зачисляются в бюджеты муниципальных районов и городских округов по нормативам, установленным Законом Ярославской области "О единых нормативах отчислений в местные бюджеты".

Доходы консолидированного бюджета Ярославской области от уплаты в 2019 году акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляются в бюджеты муниципальных образований Ярославской области в соответствии с Законом Ярославской области "О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам, установленным настоящим Законом.

Статья 3

Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ярославской области между областным и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 4

В 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в областной бюджет зачисляется часть прибыли государственных унитарных предприятий Ярославской области в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 5

Утвердить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований Ярославской области на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить нормативы распределения доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, поступающих в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета и доходов местных бюджетов, закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования дефицита областного бюджета и источники доходов местных бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 9

Утвердить расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 10

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 11

Утвердить перечень бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку семьи и детства на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 12

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 565 865 746 рублей, на 2020 год в сумме 577 724 352 рубля и на 2021 год в сумме 577 724 352 рубля.

Статья 13

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в сумме 5 132 980 600 рублей, на 2020 год в сумме 6 091 725 900 рублей и на 2021 год в сумме 7 064 541 000 рублей.

Статья 14

1. Утвердить резервный фонд Правительства Ярославской области на 2019 год в сумме 100 000 000 рублей, на 2020 год в сумме 100 000 000 рублей и на 2021 год в сумме 100 000 000 рублей.

Средства резервного фонда Правительства Ярославской области направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить иным образом зарезервированные средства областного бюджета в составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 190 173 679 рублей, на 2020 год в сумме 289 121 222 рубля и на 2021 год в сумме 287 212 222 рубля.

Средства областного бюджета, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований, направляются на:

1) проведение мероприятий по патриотическому воспитанию;

2) государственную поддержку неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных учредителю в сфере социальной поддержки населения;

3) реализацию отдельных функций и полномочий в области социальной поддержки населения;

4) обеспечение организации отдыха и оздоровления детей;

5) проведение мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры;

6) проведение мероприятий в области физической культуры и спорта;

7) обеспечение реализации в Ярославской области федеральных законов, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и распоряжений Президента Российской Федерации;

8) проведение конкурса проектов "Бюджет для граждан";

9) предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ярославской области;

10) адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

Статья 15

1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области в 2019 году предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета в сумме до 989 954 125 рублей, в том числе:

1) на срок, не выходящий за пределы финансового года, в сумме до 10 000 000 рублей;

2) на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 979 954 125 рублей.

2. Установить размер базовой ставки за пользование бюджетными кредитами в размере одного процента годовых.

3. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области предоставляются на следующие цели:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, по ставке в размере ста процентов базовой ставки на срок, не выходящий за пределы финансового года;

2) на частичное погашение прогнозируемого дефицита и на поддержание платежеспособности бюджетов муниципальных образований Ярославской области по ставке в размере ста процентов базовой ставки на срок до одного года;

3) на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, по ставке в размере ноль процентов базовой ставки на срок до трех лет с ежегодным погашением равными долями.

4. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям Ярославской области, использование и возврат ими бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Ярославской области.

5. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ярославской области из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями Ярославской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

6. В случае невозможности погашения бюджетного кредита в установленный срок Правительство Ярославской области принимает решение о реструктуризации долгового обязательства муниципального образования Ярославской области на следующие сроки:

1) по кредитам, предоставленным на частичное погашение прогнозируемого дефицита и на поддержание платежеспособности бюджетов муниципальных образований Ярославской области, на срок не более трех лет со дня заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) по кредитам, предоставленным на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, на срок не более семи лет со дня заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

Условия и порядок реструктуризации долгового обязательства устанавливаются Правительством Ярославской области.

Статья 16

1. Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 2019 год равным 1,2213, на 2020 год равным 0,96 и на 2021 год равным 0,5441.

Статья 17

1. Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области:

1) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Ярославской области на 2019 год равным 0,745, на 2020 год равным 0,543 и на 2021 год равным 0,371.

3. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Ярославской области на 2019 год равным 1,75, на 2020 год равным 0,84 и на 2021 год равным 0,703.

Статья 18

1. Утвердить общий объем, перечень и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ярославской области:

1) на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ярославской области, не распределенные согласно приложениям, указанным в части 1 настоящей статьи, распределяются Правительством Ярославской области.

Статья 19

Утвердить общий объем, перечень и распределение субвенций федеральному бюджету и бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:

1) на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 20

1. Утвердить общий объем, перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области:

1) на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Иные межбюджетные трансферты, не распределенные согласно приложению, указанному в части 1 настоящей статьи, распределяются Правительством Ярославской области.

Статья 21

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 22

1. Установить размеры:

1) предельного объема государственного долга Ярославской области на 2019 год в сумме 58 000 000 000 рублей, на 2020 год в сумме 58 000 000 000 рублей и на 2021 год в сумме 58 000 000 000 рублей;

2) верхнего предела государственного внутреннего долга Ярославской области на 1 января 2020 года в сумме 38 087 494 870 рублей, на 1 января 2021 года в сумме 38 087 378 767 рублей и на 1 января 2022 года в сумме 38 087 357 233 рубля, в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Ярославской области в сумме 100 000 000 рублей, в сумме 100 000 000 рублей и в сумме 100 000 000 рублей соответственно;

3) предельного объема заимствований Ярославской области на 2019 год в сумме 25 165 471 086 рублей, на 2020 год в сумме 6 159 552 097 рублей и на 2021 год в сумме 3 803 314 866 рублей;

4) предельного объема предоставляемых государственных гарантий Ярославской области в 2019 году в сумме 100 000 000 рублей. В 2020 и 2021 годах предоставление государственных гарантий Ярославской области не планируется.

2. Установить, что в ходе исполнения областного бюджета возможно превышение предельного объема заимствований Ярославской области за счет привлечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах областного бюджета.

Статья 23

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 24

Утвердить Программу государственных гарантий Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 25

1. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии из областного бюджета предоставляются главными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных средств, наделенными Правительством Ярославской области полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в областном бюджете бюджетных ассигнований:

1) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг:

а) осуществляющим деятельность по государственным регулируемым (ценам) тарифам, устанавливаемым правовыми актами Ярославской области;

б) участвующим в реализации мероприятий государственных программ Ярославской области, в том числе на возмещение части затрат на оплату процентов за пользование кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях, части затрат по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (лизинга);

в) на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования отдельным категориям граждан;

2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ярославской области.

Статья 26

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 162 Закона Ярославской области "О бюджетном процессе" следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между задачами в пределах подпрограммы без изменения направления расходования средств областного бюджета;

3) приостановление (сокращение) расходов областного бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований с целью возврата в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями (государственными программами и непрограммными направлениями деятельности), видами расходов классификации расходов бюджетов по результатам отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере, проведенного на основании государственного социального заказа.

Статья 27

1. Установить, что в 2019 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств Ярославской области, приобретению медикаментов, закупке продуктов питания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе государственных заданий государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

2. При составлении и ведении кассового плана областного бюджета финансовый орган Ярославской области обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения областного бюджета.

Статья 28

1. Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета Управлением Федерального казначейства по Ярославской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Перечень межбюджетных трансфертов, по которым передаются полномочия по их перечислению, утверждается финансовым органом Ярославской области, осуществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета.

Статья 29

Установить, что в 2019 году иные межбюджетные трансферты муниципальным районам (городским округам) Ярославской области из областного бюджета, источником которых являются средства резервного фонда Президента Российской Федерации, выделяемые в соответствии с распоряжениями Президента Российской Федерации, предоставляются на основании соглашений между главными распорядителями бюджетных средств и администрациями муниципальных районов (городских округов) Ярославской области.

Статья 30

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ярославской области Д.Ю.Миронов

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