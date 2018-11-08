Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.11.2018,  
15:09
Текст:  Олег Корякин

БМП-3 будут стрелять "Баснями"

Осколочно-фугасный снаряд, предназначенный для орудия 2А70, представили на Международной выставке оборонных технологий и военной техники INDO DEFENCE EXPO & FORUM-2018 в Джакарте (Индонезия).
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

О новинке сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу концерна "Техмаш".  В его состав входит НИМИ имени В.В. Бахирева, который разработал боеприпас.

"Ключевой экспонат экспозиции - 100-мм выстрел 3УОФ17 "Басня" с осколочно-фугасным снарядом 3ОФ32 к орудию - пусковой установке 2А70 (БМП-3)", - заявили в пресс-службе концерна.

По словам  управляющего директора компании Николая Семененко, на вооружении индонезийской армии находится более 50 российских БМП-3. Поэтому страна заинтересована в самостоятельном производстве снарядов для них.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео

В свою очередь НИМИ имени В.В. Бахирева нацелено на сотрудничество с Индонезией в этой сфере. Здесь возможны разные форматы: совместная разработка, поставка готовых боеприпасов и модернизация ранее поставленных боеприпасов.

Справка "РГ"

Боевая гусеничная бронемашина БМП-3  разрабатывалась курганским Специальным конструкторским бюро машиностроения с 1977 по 1983 год. В 1987 году ее приняли на вооружение. Для своего времени БМП стала революционной, превзойдя по многим параметрам британские и американские бронемашины. Она отличалась высокой     маневренностью, огневой мощью и способностью стрелять с воды.

В настоящее время создано несколько модернизированных модификаций БМП-3. Среди них, "Драгун" и "Деривация".

БМП-3 вооружена пушкой / пусковой установкой 2А70 скорострельностью 10 выстрелов в минуту, ПТУР 9К116-3, автоматической 30-мм пушкой 2А72, пулеметами ПКТ 7,62х54:2.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
Фото: BEST TECH \ youtube.com
Сирийский монстр: сверхмощная РСЗО Golan-1000 переброшена на фронт 11:18
Король сухопутной войны: китайский "Терминатор" получил крылатые ракеты 10:49
Видео: торжественный марш в честь парада 1941 года состоялся в Москве 07.11.2018
выставки
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Российские саперы обезвредили в Лаосе кассетные бомбы "Гуава" 11:08
Без тягача: китайцы удивили самодвижущимися орудиями Тип 66 07.11.2018
Военная мода: бронированные тактические шорты позволят снизить потери 26.10.2018
боеприпасы
На Западе оценили тихое и смертельное российское оружие ближнего боя 05.11.2018
Разные концепции: главное отличие "Арматы" от Abrams назвали в США 29.10.2018