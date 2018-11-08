Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т совершил первый полет в начале ноября. Об этом сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский в ходе авиакосмического салона в китайском Чжухае.

По его словам, "в субботу было первое висение борта Ми-38, сделанного для военных".

Машина сильно отличается от базовой версии Ми-38. Здесь установлены агрегаты и комплектующие исключительно российского производства. Вертолет оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. На машине можно установить средства связи для военных и дополнительные топливные баки.

Ми-38Т сможет перевозить до тридцати десантников или порядка шести тонн груза на внешней подвеске и пяти тонн в кабине.

Первый полет базового Ми-38 состоялся 22 декабря 2003 года. На данный момент разработано несколько модификаций этого вертолета.