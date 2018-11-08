Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео

В интернете набирает популярность видео импровизированной гонки, в которой приняли участие танк Т-80 и пара Т-72. События, судя по аннотации, происходили под Новосибирском.

Отметим, что ролик был снят еще пять лет тому назад, но известность получил после размещения в блоге Андрея Тарасенко.

На кадрах можно увидеть стремительный заезд по бездорожью бронированных машин весом более 40 тонн.

При этом в лидерах находился танк Т-80, а Т-72 отстали. И это не удивительно, так как мощный газотурбинный двигатель ГТД-1000ТФ мощностью 1100 лошадиных сил обеспечивает "восьмидесятому" скорость в 70-80 километров по шоссе. Возможности Т-72Б с двигателем в 840 лошадиных сил куда скромнее - 60 километров в час. Впрочем, по динамике разгона Т-80 уступает Т-72, так как его турбина не имеет жесткой связи с выходным валом. С одной стороны - это преимущество, поскольку танк не заглохнет, даже если упрется в стену, а с другой - динамика разгона несколько "резиновая".

Кстати, весной 2015 года в Луганской области ополченцы устроили гонку с участием танка Т-72, который был выпущен в 1986 году, и трофейного украинского Т-64 БМ "Булат", прошедшего в 2005 году глубокую модернизацию. Соревнования проходили на дистанции 402 метра и завершились безоговорочной победой советского Т-72.