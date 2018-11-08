Есть пробитие: попадание бронебойного снаряда в танк показали изнутри

Старые кадры испытаний американской экспедиционной боевой машины EFV, ранее называвшейся AAAV, появились в интернете.

Видео, опубликованное на YouTube каналом btvtinfo, демонстрирует возможности 30-мм автоматической пушки Bushmaster II, установленной во вращающейся башне в передней части корпуса машины. В ходе испытаний пушка поражает различные типы целей: изображающие пехоту манекены, укрепления, в роли которых выступают мешки с песком и кирпичная кладка, а также танк, БТР и боевую машину пехоты.

Особый интерес представляют съемки воздействия бронебойного подкалиберного снаряда внутри БМП (стрельба ведется с дистанции 3000 метров) и танка (с дистанции 1500 метров). Снаряды с легкостью пробивают броню, после чего ее осколки разлетаются по машине.

Не совсем понятен выбор техники, выступающей в качестве мишеней - это советская БМП-1 и американский основной боевой танк M60. Начало производства обеих машин приходится на 60-е годы XX века. Непонятно, почему возможности пушки, которую собирались установить на перспективную боевую машину морской пехоты США, проверяли на технике полувековой давности. Впрочем, саму пушку Mk. 44 Bushmaster II тоже нельзя назвать новинкой - ее приняли на вооружение еще в 1972 году.

Напомним, что начало поставок EFV планировалось на 2015 год. Плавающий бронетранспортер должен был заменить гусеничные десантные машины-амфибии AAV, предназначенные для высадки десанта на побережье. Новая машина должна была превосходить предшественницу по скорости хода на воде, бронированию и огневой мощи. Разработка новой амфибии началась еще в конце 1970-х и прошла почти все основные этапы, однако в 2011 году программа была свернута. В июне 2018 КМП США выбрал новую замену устаревшей AAV - ей станет 8-колесная машина-амфибия ACV

