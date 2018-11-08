Фото: у Фрэнка Андервуда появилась настоящая могила

Похороненный вместе с карьерой великого Кевина Спейси неистовый политик Фрэнк Андервуд получил достойные концептуальные проводы.

К премьере шестого сезона "Карточного домика" Netflix установил на родине вымышленного героя, в городке Гаффни, штат Южная Каролина, настоящее надгробие, предложив всем желающим фотографироваться на его фоне и присылать результаты на специально отведенную для этих целей электронную почту. Правда, как передает THR, хотя народная тропа к памятнику действительно не зарастает, делают снимки поклонники неохотно.

Дело дошло до того, что местная газета The Gaffney Ledger даже опубликовала некролог, посвященный смерти их "земляка", назвав Андервуда "настоящим патриотом, служившим своей стране, ради блага которой не останавливался ни перед чем", отметив, что он "похоронен рядом со своим отцом". Ирония заключается в том, что Фрэнк ненавидел своего отца, а в третьем сезоне даже совершал непотребства на его могиле.

Как сообщается, акция "прощания" продлится до 10 ноября.

Напомним, что от персонажа Кевина Спейси в "Карточном домике" было решено избавиться после того, как актер оказался в эпицентре бури секс-скандалов. В результате сценарий пришлось переписать и вывести на передний план вместо Андервуда его жену Клэр (Робин Райт), а количество эпизодов в последнем, шестом сезоне сократить.