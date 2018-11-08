Матвиенко и Мясникович обсудили подготовку к VI Форуму регионов Беларуси и РФ

Председатели верхних палат российского и белорусского парламентов обсудили по телефону процесс подготовки к VI Форуму регионов двух стран, который пройдет в России осенью следующего года.

"По инициативе председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко состоялся телефонный разговор с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем по вопросам реализации договоренностей, касающихся подготовки VI Форума регионов Беларуси и России", - говорится в сообщении на сайте Совета Республики.

В ходе беседы "были обсуждены направления совершенствования сотрудничества двух государств, а также некоторые подходы к организации предстоящего Форума, озвученные на V Форуме регионов Беларуси и России".

Сообщается также, что для детального рассмотрения указанных вопросов планируется прибытие в Беларусь руководителей и экспертов ряда регионов РФ.

Напомним, форумы регионов Союзного государства проходят каждый год попеременно в России и Беларуси. Предыдущий, пятый форум, состоялся в середине октября в Могилеве. Он стал рекордным по числу участников и уровню представительства с обеих сторон.



Следующий форум пройдет в одном из российских регионов, но в каком именно, еще неизвестно. Валентина Матвиенко, выступая в Могилеве, предложила Санкт-Петербург, но были и другие варианты - Омск, Бурятия, Астрахань. Ранее форум принимали Сочи и Москва.