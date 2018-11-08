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08.11.2018 10:19
Рубрика: В мире

Мэру Загреба пришлось отстаивать право носить российский орден

Текст: Александр Борисов (Загреб)

Есть силы, не заинтересованные в развитии дружеских отношений между Россией и Хорватией. Посредством СМИ они попытались дискредитировать заслуги мэра Загреба Милана Бандича в укреплении двустороннего сотрудничества с Москвой и принизить уровень полученной им в Кремле награды - Ордена Дружбы из рук Владимира Путина. Однако хорват оказался не из робкого десятка и с достоинством встал на защиту интересов собственного народа, обратившись в ходе пресс-конференции к недружественным журналистам: "И Геббельс Вам бы позавидовал в упорстве".

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"Я видел, как вы пытаетесь минимизировать мою награду. Это страшно, Геббельс бы вам позавидовал, - поделился своими впечатлениями Милан Бандич. - Пан Ги Мун получил такую же награду…Я горд, что награжден эти орденом, горжусь и теми двадцатью годами упорного труда и дружбы с этими людьми".

Как подчеркивают эксперты, Россия заинтересована в стабильных и дружественных Балканах, что, естественно, вызывает неприятие в Вашингтоне и Брюсселе. При этом Запад посредством подконтрольных ему в регионе НПО и СМИ пытается дискредитировать любые усилия Москвы на выстраивание конструктивного диалога с представителями балканской элиты.

Между тем Бандич не скрывает того, что является "другом россиян, другом детей из Беслана, которые 14 лет подряд отдыхают у нас в Нови-Винодлске". "Больше могу сказать, я этого награждения с нетерпением ожидал", - открыто заявляет он. В этой связи особое значение приобрело награждение в Кремле по случаю Дня народного единства иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Среди них свое место по праву занял мэр города Загреба - "Почетный гражданин Беслана" и кавалер высшей награды Северной Осетии - медали "Во Славу Осетии" - Милан Бандич, удостоенный Ордена дружбы.

Фото: AP
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"Спасибо за орден Дружбы - награду за работу на благо наших двух городов - Москвы и Загреба, на благо двух наших братских народов - русского и хорватского, на благо Российской Федерации и Республики Хорватия", - обозначил свою позицию хорват.

По оценкам мэра Загреба, "между Россией и Хорватией прекрасные отношения". "Мы гордимся тем, что хорваты, русские и все остальные национальности, населяющие Российскую Федерацию, дружат друг с другом. Мы вместе прошли через невероятные испытания. История дружбы СССР и Югославии, России и новых государств, возникших на базе СФРЮ, полна примеров взаимного доверия. Эти прекрасные отношения сохраняются и сегодня", - считает он.

Бандич рассказал также и о том, как появилась идея пригласить детей Беслана на отдых в Хорватию. "В сентябре 2004 года, сразу после трагедии в Северной Осетии, тогдашний мэр Загреба Власта Павич посетила Беслан и пригласила 50 детей и их родителей на отдых и реабилитацию в Хорватию, - указал он. -

Тем самым она дала старт акции по оказанию помощи пострадавшим. Мне эта инициатива также пришлась по душе. С тех пор мы каждый год приглашаем детей из Северной Осетии в Хорватию".

В мире Европа Хорватия
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