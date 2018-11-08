Муж телеведущей Елены Малышевой попал под автобус

В Москве был экстренно госпитализирован супруг известной российской телеведущей Елены Малышевой Игорь Юрьевич. Как передает Пятый канал, мужчина попал под автобус.

Инцидент произошел во вторник на улице Покровка в центре столицы.

Согласно имеющимся данным, медики зафиксировали у пострадавшего в ДТП "ссадины, ушибы и сотрясение мозга".

Малышева - 57-летняя руководитель и ведущая популярных телепрограмм о здоровье, отличающихся креативным, небанальным видеорядом и экстравагантным подходом к освещению разного рода сложных, зачастую - якобы стыдных тем.

Елена Васильевна - терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Московского государственного медико-стоматологического университета.

Игорь Юрьевич Малышев родился в 1959 году в Новокузнецке, также профессор Московского государственного медико-стоматологического университета. Доктор медицинских наук, специалист по молекулярной биологии, руководитель лаборатории, занимающейся темой "Репрограммирование макрофагов как новая стратегия управления иммунным ответом при разных заболеваниях".