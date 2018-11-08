Муж телеведущей Елены Малышевой попал под автобус

НОВОСТЬ08.11.2018, 13:36
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

В Москве был экстренно госпитализирован супруг известной российской телеведущей Елены Малышевой Игорь Юрьевич. Как передает Пятый канал, мужчина попал под автобус.

Инцидент произошел во вторник на улице Покровка в центре столицы.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии

Согласно имеющимся данным, медики зафиксировали у пострадавшего в ДТП "ссадины, ушибы и сотрясение мозга".

Малышева - 57-летняя руководитель и ведущая популярных телепрограмм о здоровье, отличающихся креативным, небанальным видеорядом и экстравагантным подходом к освещению разного рода сложных, зачастую - якобы стыдных тем. 

Елена Васильевна - терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Московского государственного медико-стоматологического университета.

Игорь Юрьевич Малышев родился в 1959 году в Новокузнецке, также профессор Московского государственного медико-стоматологического университета. Доктор медицинских наук, специалист по молекулярной биологии, руководитель лаборатории, занимающейся темой "Репрограммирование макрофагов как новая стратегия управления иммунным ответом при разных заболеваниях".

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