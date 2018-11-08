Netflix готовит климатический норвежский "Рагнарек"

НОВОСТЬ08.11.2018, 17:40
Текст:   Генри Достоевский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Бесконечно расширяющий свою стриминговую базу Netflix анонсировал шестисерийный проект производства Норвегии, посвященный экологии и скандинавской мифологии. Который станет очередным шагом сервиса к завоеванию национальных рынков медиауслуг, вслед за индийским и немецким.

Мини-сериалом под названием "Рагнарек", как сообщает издание Broadway World, займутся датский сценарист Адам Прайс ("Правительство", "В заложниках") и режиссер Симен Альсвик ("Лиллехаммер"). По словам Прайса, команда, которая будет трудиться над сериалом, представляет не только Норвегию, но и Данию со Швецией, а сам он надеется, что проект отразит уникальность скандинавского взгляда на окружающую действительность.

Фото: kinopoisk.ru
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Основные события развернутся в городке под названием Эдда (!), расположенного среди прекрасных пасторальных видов, и расскажет историю взросления современных школьников, но через призму северных сказаний и норвежской мифологии в частности.

Особый акцент планируется сделать на изменении климата, так как эта проблема заслуживает, по мнению Адама Прайса, самого пристального внимания.

Точная дата выхода "Рагнарека" пока отсутствует.

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