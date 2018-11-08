Новогоднее шоу Марии Киселевой "Сказка о царе Салтане"

Новости

Ещенко включен в заявку "Спартака" на матч с "Рейнджерс" 20:01
Лидеры стран ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия 20:00
После спорной ампутации воронежской пенсионерке удалили вторую ногу 19:56
МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-8 под Тверью 19:54
Медведев попросил главу РЖД не хвалиться достижениями 19:47
Под Иваново сбежавшая собака напала на семилетнего ребенка 19:37
Юнкер: Ни одна страна ЕС через 30 лет не будет входить в G7 19:28
Самая прославленная женщина-каскадер Китти О’Нил умерла от пневмонии 19:27
Обнародовано фото подозреваемого в убийстве матери и сына в Москве 19:11
Курс евро превысил 76 рублей 19:10
Беларусь сохраняет четвертое место среди всех торговых партнеров России 19:10
В Госдуме оценили планы Украины по расширению контроля в Черном море 18:56
УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с "Ромой" 18:45
Нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом ужесточат 18:45
Есть пробитие: попадание бронебойного снаряда в танк показали изнутри 18:39
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2 18:35
У Черного моря найден сожженный аварами город 18:18
Ребенок попал в реанимацию после ДТП с микроавтобусом в Крыму 18:12
ЦБ: Инфляция на конец года зависит от роста цен на огурцы и помидоры 18:08
В Москве госпитализирована участница группы Serebro Ольга Серябкина 18:05
СК возбудил дело по факту аварийной посадки Ми-8 под Тверью 18:03
Матвиенко и Мясникович обсудили подготовку к VI Форуму регионов Беларуси и РФ 18:00
Макрона раскритиковали за желание почтить память маршала Петена 17:59
США оказались беззащитны перед российскими ракетами 17:59
С места аварии Ан-2 в Поморье госпитализировали спасателя с инфарктом 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 18:05
Проект: Пресс-релизы

Новогоднее шоу Марии Киселевой "Сказка о царе Салтане"

C 29 декабря 2018 года по 06 января 2019 года в современном дворце спорта "Водный стадион Динамо" пройдет уникальное шоу на воде "Сказка о царе Салтане", автором и руководителем которого восьмой год подряд выступает Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.
Фото: Предоставлено ООО Фреш Аквамагика Фото: Предоставлено ООО Фреш Аквамагика
Фото: Предоставлено ООО Фреш Аквамагика

Кто из нас с самого детства не помнит любимую сказку Александра Сергеевича Пушкина! И сегодня, лишь только услышишь знакомые строки, видятся как наяву: молодой князь Гвидон, прекрасная царевна Лебедь, могучий Салтан, коварная и смешная Бабариха, храбрые богатыри… Времена меняются, а сказка век за веком остается прежней.

Но так ли это на самом деле?

Что если сказка растет вместе с нами? Что если она происходит не давным-давно, а сегодня? Что будет, если под Новый год героями самой известной сказки станут чемпионы, самые яркие спортсмены и артисты, и каждый зритель, пришедший на красочный музыкальный спектакль на воде.

Зрителей ждет по-настоящему захватывающее зрелище в камерном пространстве бассейна, что позволит каждому гостю детально разглядеть восхитительные декорации и костюмы постановки и окунуться в атмосферу легендарной сказки А.С. Пушкина.

Уникальное шоу на воде объединило в себе классический сюжет, прекрасную музыку и современных героев сказки: звезд мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсменов - флайбордистов, уникальных мастеров трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии, любимых артистов кино и театра.

Это созвездие без сомнения, сделает волшебный спектакль на воде "Сказка о Царе Салтане" не только одним из самых запоминающихся событий зимних каникул, но и ярким самоцветом в созвездии музыкальных водных шоу Марии Киселевой, без которых уже много лет нельзя себе представить московский Новый год.

Адрес: (метро "Водный стадион") Водный стадион "Динамо", Ленинградское шоссе, д.39, стр.53.

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта

Сеансы в 11:00, 14:30, 17:00.

29.12.2018

14:30, 17:00

30.12.2018

 17:00

31.12.2018

11:00, 14:30

01.01.2019

нет

02.01.2019

11:00, 14:30, 17:00

03.01.2019

11:00, 14:30, 17:00

04.01.2019

11:00, 14:30, 17:00

05.01.2019

11:00, 14:30, 17:00

06.01.2019

11:00, 14:30, 17:00

Стоимость билетов от 600 до 2500 рублей.

 

На площадке перед водным стадионом вас ждет живая Елка и развлекательная программа.

Возраст зрителей 0+. Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым и располагаются у него на коленях.

Важно: Парковка для автомобилей находится в трех минутах от Водного стадиона "Динамо", для автобусов парковка предоставляется на территории спортивного комплекса бесплатно.

От метро "Водный стадион" 8 минут пешком.

Пресс-релиз предоставлен ООО Фреш Аквамагика

Компании Пресс-релизы компаний
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лидеры стран ОДКБ обсудили вопросы коллективной безопасности
Песков назвал расследование Мюллера головной болью американцев
Обнародовано фото аварийно севшего под Архангельском Ан-2
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой