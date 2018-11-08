Новогоднее шоу Марии Киселевой "Сказка о царе Салтане"

C 29 декабря 2018 года по 06 января 2019 года в современном дворце спорта "Водный стадион Динамо" пройдет уникальное шоу на воде "Сказка о царе Салтане", автором и руководителем которого восьмой год подряд выступает Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

Кто из нас с самого детства не помнит любимую сказку Александра Сергеевича Пушкина! И сегодня, лишь только услышишь знакомые строки, видятся как наяву: молодой князь Гвидон, прекрасная царевна Лебедь, могучий Салтан, коварная и смешная Бабариха, храбрые богатыри… Времена меняются, а сказка век за веком остается прежней.



Но так ли это на самом деле?



Что если сказка растет вместе с нами? Что если она происходит не давным-давно, а сегодня? Что будет, если под Новый год героями самой известной сказки станут чемпионы, самые яркие спортсмены и артисты, и каждый зритель, пришедший на красочный музыкальный спектакль на воде.

Зрителей ждет по-настоящему захватывающее зрелище в камерном пространстве бассейна, что позволит каждому гостю детально разглядеть восхитительные декорации и костюмы постановки и окунуться в атмосферу легендарной сказки А.С. Пушкина.

Уникальное шоу на воде объединило в себе классический сюжет, прекрасную музыку и современных героев сказки: звезд мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсменов - флайбордистов, уникальных мастеров трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии, любимых артистов кино и театра.

Это созвездие без сомнения, сделает волшебный спектакль на воде "Сказка о Царе Салтане" не только одним из самых запоминающихся событий зимних каникул, но и ярким самоцветом в созвездии музыкальных водных шоу Марии Киселевой, без которых уже много лет нельзя себе представить московский Новый год.

Адрес: (метро "Водный стадион") Водный стадион "Динамо", Ленинградское шоссе, д.39, стр.53.

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта

Сеансы в 11:00, 14:30, 17:00.

29.12.2018 14:30, 17:00 30.12.2018 17:00 31.12.2018 11:00, 14:30 01.01.2019 нет 02.01.2019 11:00, 14:30, 17:00 03.01.2019 11:00, 14:30, 17:00 04.01.2019 11:00, 14:30, 17:00 05.01.2019 11:00, 14:30, 17:00 06.01.2019 11:00, 14:30, 17:00

Стоимость билетов от 600 до 2500 рублей.

На площадке перед водным стадионом вас ждет живая Елка и развлекательная программа.

Возраст зрителей 0+. Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым и располагаются у него на коленях.

Важно: Парковка для автомобилей находится в трех минутах от Водного стадиона "Динамо", для автобусов парковка предоставляется на территории спортивного комплекса бесплатно.



От метро "Водный стадион" 8 минут пешком.

Пресс-релиз предоставлен ООО Фреш Аквамагика