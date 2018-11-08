Новогоднее шоу Марии Киселевой "Сказка о царе Салтане"

Кто из нас с самого детства не помнит любимую сказку Александра Сергеевича Пушкина! И сегодня, лишь только услышишь знакомые строки, видятся как наяву: молодой князь Гвидон, прекрасная царевна Лебедь, могучий Салтан, коварная и смешная Бабариха, храбрые богатыри… Времена меняются, а сказка век за веком остается прежней.
Но так ли это на самом деле?
Что если сказка растет вместе с нами? Что если она происходит не давным-давно, а сегодня? Что будет, если под Новый год героями самой известной сказки станут чемпионы, самые яркие спортсмены и артисты, и каждый зритель, пришедший на красочный музыкальный спектакль на воде.
Зрителей ждет по-настоящему захватывающее зрелище в камерном пространстве бассейна, что позволит каждому гостю детально разглядеть восхитительные декорации и костюмы постановки и окунуться в атмосферу легендарной сказки А.С. Пушкина.
Уникальное шоу на воде объединило в себе классический сюжет, прекрасную музыку и современных героев сказки: звезд мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсменов - флайбордистов, уникальных мастеров трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии, любимых артистов кино и театра.
Это созвездие без сомнения, сделает волшебный спектакль на воде "Сказка о Царе Салтане" не только одним из самых запоминающихся событий зимних каникул, но и ярким самоцветом в созвездии музыкальных водных шоу Марии Киселевой, без которых уже много лет нельзя себе представить московский Новый год.
Адрес: (метро "Водный стадион") Водный стадион "Динамо", Ленинградское шоссе, д.39, стр.53.
Продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта
Сеансы в 11:00, 14:30, 17:00.
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29.12.2018
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14:30, 17:00
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30.12.2018
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17:00
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31.12.2018
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11:00, 14:30
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01.01.2019
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нет
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02.01.2019
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11:00, 14:30, 17:00
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03.01.2019
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11:00, 14:30, 17:00
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04.01.2019
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11:00, 14:30, 17:00
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05.01.2019
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11:00, 14:30, 17:00
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06.01.2019
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11:00, 14:30, 17:00
Стоимость билетов от 600 до 2500 рублей.
На площадке перед водным стадионом вас ждет живая Елка и развлекательная программа.
Возраст зрителей 0+. Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым и располагаются у него на коленях.
Важно: Парковка для автомобилей находится в трех минутах от Водного стадиона "Динамо", для автобусов парковка предоставляется на территории спортивного комплекса бесплатно.
От метро "Водный стадион" 8 минут пешком.
Пресс-релиз предоставлен ООО Фреш Аквамагика