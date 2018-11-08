Начало июня 1944-го, канун высадки союзников в Нормандии. Самолет несет к французскому берегу отряд американских разведчиков, чтобы те разнесли какую-то стратегически важную башню. Обычная операция, если бы не одно но. Под этой башней проклятые фашисты добывают смолу, из которой сумрачный немецкий гений готовит вещество, превращающее людей в богомерзких уберзомби, убермощных и уберзлобных.

Сеттинг Второй мировой плюс зомби-нацисты - что еще, казалось бы, нужно для счастья? Трудно тут вообще что-то испортить, особенно когда за проектом с 40-милллионным без малого бюджетом присматривает сам Джей Джей Абрамс. Однако ж вот создатели "Оверлорда" как-то умудрились свернуть не туда. Не сказать что совсем с курса сбились, но недолет, как и перелет - все мимо, согласно народной мудрости.

Стартует "Оверлорд" вполне бодро, с экспозиции в стиле "Хищника". В салоне самолета, помимо незначительных статистов, трясутся под духоподъемный рев колоритного сержанта, сыгранного Бокимом Вудбайном, Майком Миллиганом из второго сезона "Фарго", основные персонажи. Молчаливый, но явно матерый подрывник и чрезмерно ранимый негр - самые основные из основных. Шутник-итальянец и "зеленый" салага с усишками и фотоаппаратом - так, мебель потаскать заскочили. И еще там какой-то совсем незапоминающийся солдатик есть, он попозже пригодится.

После краткого знакомства перечисленных швыряют прямиком в ад. С темных небес, озаряемых вспышками разрывающихся снарядов зенитных орудий, на землю, где шныряют во тьме бойцы вермахта, на каждом шагу расставлены мины, а под кустами разлагаются неведомые твари. Жовиальненько, словом. Не заскучаешь.

Заключительный акт - тоже хорош. Там как раз и гнездятся всеразличные плотоядные монстряки, нападающие из-за углов. Динамичный коридорный хоррор с очными противостояниями нежити и героев, разбавленный военным боевиком - именно так должна выглядеть экранизация серии игр Wolfenstein, коей "Оверлорд" неофициально является.

А вот с тем, что между, как-то тухловато. По большей части - из-за упомянутого чрезмерно ранимого негра, который к тому же оказывается чересчур сердобольным. Ему в качестве любовного интереса, сильно, конечно, необходимого в фильме про зомби-нацистов, отряжают симпатичную местную француженку. И дальнейшее развивается по такой примерно логике: от нашей могучей кучки сейчас зависит открытие Второго фронта, счет идет на минуты, но первым делом нужно помочь вот этой даме, которую мы первый раз в жизни видим. У нее же мелкий братишка - фанат бейсбола и тетушка больная, и вот этот неприятный фриц ее домогается. Как же мимо пройти?

Причем француженка-то и сама по себе баба нехилая. Бешеного мутанта на скаку остановит и огнеметом его поджарит. Но потом. Сперва надо посидеть у нее в гостях, все тщательно обдумать, поговорить по душам, подискутировать о ценностях гуманизма в условиях военных действий, затронуть тему харассмента обязательно - чтоб как у людей все, серьезно. Вы ж не на зомби-нацистов пришли смотреть.

Как-то обидно немного от такого подхода. Нет, все вроде бы классно. Злодей инфернальной харизмой сияет - Йохан Филип Асбек, Эурон Грейджой из "Игры престолов". Плоды жестоких экспериментов рычат и чавкают во мраке. Не хватает только гармонии между пафосной военной драмой о доблестных воинах звездно-полосатой армии и сочным кровавым фаршем. И оттого сложно отделаться от ощущения, что чего-то недоложили, недодали. Как пирожок с мясом, который все кусаешь, кусаешь, а там одно тесто. Нечестно это, товарищи, нехорошо.

3.5