Парфюмерная библиотека L’Etoile пополнилась новыми ароматами

Корнеры нишевых ароматов Scent Bibliotheque, которые работают в магазинах Л’Этуаль с 2015 года, продолжают пополняться новыми образцами "высокой парфюмерии". На днях L’Etoile презентовал сразу 8 брендов, которые появятся в парфюмерной библиотеке в самое ближайшее время. Мероприятие прошло в театре им Вахтангова: один аромат был представлен танцем в исполнении артистов Большого театра, другой - оперным дуэтом из "Дон Жуана" Моцарта, третий послужил лейтмотивом сценической миниатюры, рассказывающей историю одной любви. В конце концов, разве каждый аромат - не есть отдельная сюжетная линия, наполненная определенными звуками, эмоциями, воспоминаниями и ощущениями?

Kajal Perfumes - молодой парфюмерный дом с парижскими корнями и восточным названием: его первый аромат был представлен всего 4 года назад. В индийской культуре словом "kajal" называют древнейшее и популярнейшее на Востоке косметическое средство, "сурьму", а близкий ему по звучанию арабский аналог, "khajal", используют для описания скромной застенчивой женщины. Так, или иначе, витиеватая, как арабеска, сюжетная линия бренда воспевает тонкую восточную красоту.

Roos&Roos - французский парфюмерный бренд, созданный матерью и дочерью, Шанталь и Александрой Роос. А значит, он рассказывает историю о преемственности поколений и точках соприкосновения между ними. Один из первых известных ароматов бренда, свежий цветочный A Capella, был создан в 2014 году и сразу получил высокие оценки критиков. Два ближайших дебютанта этого года - чувственный цветочно-древесный Comme Une Fleur и романтичный древесно-цветочный In The Wood For Love. Что их объединяет? Непринужденная элегантность и яркое многоголосное звучание. Вероятно, ноты элегантности - это от Шанталь, посвятившей всю свою жизнь парфюмерии, а свежее звучание - вклад Александры, любящей дочери и профессионального музыканта.

Arabesque Perfumes считается самым инновационным парфюмерным брендом на Ближнем Востоке. Не в последнюю очередь, потому, что разрушает традиционные представления о классических восточных ароматах, пронизанных тягучим тяжелым удом. Марка предлагает свою собственную ольфакторную историю Востока, более легкую и современную. Парфюмерную интерпретацию Нового Востока, в которой соединились роскошь и ведущая в глубокую древность культура, более трех лет создавали лучшие мастера своего дела, в том числе, директор прославленной парфюмерной школы Живадан. Результат - максимально концентрированные ароматы Extrait De Parfum, заключенные в 50-миллилитровые флаконы с тяжелой металлической крышкой и тонкой каллиграфией.

Eisenberg. Первый аромат этого бренда, J’Ose, (с фр. "я смею") с черно-белой фотографией курящей девушки на упаковке, появился в 2000 году и практически сразу стал культовым. В роли автора "смелой" парфюмерной истории, как, впрочем, и всех остальных от Eisenberg Paris, выступил глава и основатель бренда Жозе Айзенберг. А он - большой мастер по части создания увлекательных сюжетов с длинным ароматным шлейфом. Так, коллекция 2011 года, названная "L’Art du Parfum", связала воедино ароматы и арт-объекты: каждый парфюм сопровождался картиной, написанной специально под него бразильским художником Хуаресом Мочадо. А к каждому из 12 ароматов выпущенной в прошлом году линейки Les Orientaux Latin прилагается отдельный ключик: чтобы беспрепятственно проникнуть в самое сердце его композиции.

The Gate. Марка с арабскими корнями дебютировала несколько лет назад выпуском 12 ароматов. Причем имена колдовавших над композициями парфюмеров держались в строгой тайне: о них было известно лишь то, что все они - звезды первой величины в профессии. На следующий год вышла линия Love Collection с полюбившимися многим восточным Inside Out и древесным пряным Duet. Новинки этого года - 4 аромата из коллекции Caravan Collection. Что касается концепции The Gate, ее весьма красноречиво описывает логотип бренда - две колонны, объединенные вверху знаком бесконечности: мультикультурность, универсальность и соединение разных традиций.

Alex Simone. Название бренда было образовано путем соединения двух имен: Алекс и Симон - так звали бабушку и дедушку его основателя Эрика Руссо. Сохранив самые теплые детские воспоминания о Французской Ривьере, Руссо решил перенести ее дух в линию ароматов: первая эксклюзивная коллекция Alex Simone называлась Couture и была создана в Грассе, колыбели парфюмерной индустрии Франции. Секрет парфюмерных формул Alex Simone прост и сложен одновременно: тщательный отбор натуральных субстанций, идеальный баланс и легкое, как бриз Французской Ривьеры, звучание. При этом на создание каждой композиции уходит около трех месяцев - именно столько времени требуется для полного созревания аромата Alex Simone.

Philly & Phill. Лейтмотив парфюмерной линии немецкого бренда Philly & Phill, в названии которого соединились женское и мужское имена, Филли и Филл, - романтические отношения во всей их разнообразной гамме: от первой встречи до всепоглощающей страсти и запечатленных в дневнике воспоминаниях. Флакон из черного стекла напоминает своей округлой формой чернильницу - ведь самые потаенные мысли можно доверить только бумаге. А коробочка покрыта ощутимыми при соприкосновении тонкими линиями, символизирующими неожиданные повороты судьбы. "Полночь на Макс Стрит", "Свидание в Даунтауне", "Ромео на краю" - стоит ли говорить, что каждая композиция Philly & Phill буквально дышит чувственностью и с первых нот погружают в свою историю любви?

Frapin. Основные источники вдохновения семейного парфюмерного Дома Frapin, специализирующегося на мужских ароматах - регион Коньяк в частности и французский стиль жизни в целом. Представители семьи Фрапен начали осваивать местные земли еще с XIII века - и с тех пор хранят старейшие рецепты производства коньяка. Первые ароматы бренда появились в 2007 году и сразу же привлекли внимание ярким сильным звучанием. А в 2010-м году вышел ставший знаковым восточный пряный Frapin 1270, созданный самим Сидони Ланцессью. Дух виноградника и разогретого на солнце дерева, ноты сушеной сливы, сухофруктов и липового цвета - если бы историю семьи Фрапен, начавшуюся в 1270-м году, можно было описать одним ароматом, он был бы именно таким.