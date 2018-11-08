Парламентарии РФ и Турции обсудили сотрудничество на международной арене

У России и Турции много общих интересов на международной арене, в их числе - борьба с терроризмом и совместная работа в многосторонних организациях, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на совместном заседании в Москве комитета СФ и комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции.

"Наши страны связывает многовековая и не всегда простая история отношений, - цитирует сенатора РИА Новости. - На современном этапе мы воспринимаем друг друга как дружественные народы, которые, несмотря на разногласия, могут действовать в интересах друг друга и вопросов международной повестки".

Один из таких вопросов - ситуация в Сирии. "Пусть у нас далеко не всегда совпадают позиции, как должны решаться вопросы (по урегулированию) в Сирии, но наши страны сохраняют возможность взаимодействия для решения главной задачи - подавления источников терроризма", - уверен Косачев.

Также, считает он, Россию и Турцию могут интересовать вопросы совместной работы в ООН, ОБСЕ и СЕ. "Взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере атомной энергетики, сотрудничество по газу - "Турецкий поток" в контексте обеспечения общеевропейской энергетической безопасности, проекты в гуманитарной сфере - все это может представлять взаимный интерес", - добавил сенатор.