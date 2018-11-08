Парламентарии РФ и Турции обсудили сотрудничество на международной арене

Новости

Путин назвал декларацию прав человека ключевым правозащитным ориентиром 15:31
Десантный вертолет Ми-38Т совершил первый полет 15:29
Почтовые переводы от 100 тысяч рублей предложили поставить под контроль 15:26
Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram 15:25
Прокуратура вызвала жену Цеповяза после его "пиров" в колонии 15:16
Один человек погиб в результате жесткой посадки Ми-8 под Тверью 15:15
Видео: "Женщина года" сняла фантастический клип 15:13
В Калининграде восстановили кенигсбергскую синагогу 15:10
АвтоВАЗ завершает продажи трех моделей 15:06
В Воронеже возбудили дело после ошибочной ампутации ноги пенсионерке 15:05
Под Омском перевернулся микроавтобус со студентами 15:00
На Ставрополье в ДТП два человека погибли и трое ранены 14:50
В Астрахани студентка создала интернет-магазин для продажи наркотиков 14:49
В Магадане запретили костюмы иностранных персонажей на утреннике 14:48
В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли 13 человек 14:44
Премьер-министру Новой Зеландии угрожают из-за хорьков 14:41
Похудевшего на "прожиточном минимуме" депутата предостерегли медики 14:35
В Крыму придумали, как вывести отели из тени 14:28
В Перми лидер банды наркоторговцев приговорен к 13 годам колонии 14:22
На востоке Москвы задержали женщину с гашишем 14:11
По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело 14:03
Названа дата премьеры обновленной Mazda 3 14:03
Под Тверью вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 14:02
На Ставрополье мужчина убил и забетонировал девушку в колодце 14:01
В Челябинской полиции опровергли домогательства к экс-сотруднице ППС 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Какие регионы могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 13:47
Рубрика: Власть

Парламентарии РФ и Турции обсудили сотрудничество на международной арене

Текст: Галина Мисливская

У России и Турции много общих интересов на международной арене, в их числе - борьба с терроризмом и совместная работа в многосторонних организациях, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на совместном заседании в Москве комитета СФ и комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Саммит в Стамбуле определил первый шаг к урегулированию в Сирии

"Наши страны связывает многовековая и не всегда простая история отношений, - цитирует сенатора РИА Новости. - На современном этапе мы воспринимаем друг друга как дружественные народы, которые, несмотря на разногласия, могут действовать в интересах друг друга и вопросов международной повестки".

Один из таких вопросов - ситуация в Сирии. "Пусть у нас далеко не всегда совпадают позиции, как должны решаться вопросы (по урегулированию) в Сирии, но наши страны сохраняют возможность взаимодействия для решения главной задачи - подавления источников терроризма", - уверен Косачев.

Также, считает он, Россию и Турцию могут интересовать вопросы совместной работы в ООН, ОБСЕ и СЕ. "Взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере атомной энергетики, сотрудничество по газу - "Турецкий поток" в контексте обеспечения общеевропейской энергетической безопасности, проекты в гуманитарной сфере - все это может представлять взаимный интерес", - добавил сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Российско-турецкие отношения
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

По факту жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело
Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в покупке С-400
Захарова: Новым законом Киев нагнетает антироссийскую истерию
Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой
Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток-2"