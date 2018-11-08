"Реал" разгромил "Викторию" и сравнялся по очкам с "Ромой"

После домашнего поражения от "Ромы" (1:2) ЦСКА оставалось рассчитывать на осечку мадридского "Реала", чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов из группы "G". Увы, "королевский клуб", гостивший в Чехии у "Виктории Пльзень", но чуда не произошло.

"Реал" ответственно подошел к важной игре. Еще до перерыва испанцы забили четыре безответных мяча. Отличились Каземиро, Гарет Бэйл и Карим Бензема, оформивший дубль. Во втором тайме еще один гол себе в актив записал Тони Кроос - 5:0.

Таким образом, мадридцы набрали девять очков, столько же, сколько и у "Ромы", лидирующей в квартете. У ЦСКА - четыре балла. Чтобы выйти из группы в лигочемпионскую весну, армейцам нужно обыгрывать "Викторию" на своем поле и мадридский "Реал" - в гостях.