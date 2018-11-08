Гидрометцентр: Снега в Москве не будет до 13 ноября

Синоптики пока не ожидают появления снежного покрова в Москве и области. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, снега не будет как минимум до 13 ноября. И хотя в Москву и придет арктический антициклон, он не принесет существенных осадков.

Но уже в конце этой недели температура в столичном регионе понизится. Пока, по прогнозу синоптиков, 9 ноября, ночью местами будут слабые осадки, туман, в Москве - плюс 1-3 градуса, а по области - минус 2 - плюс 3. Днем слабый дождь, морось, вечером туман. Максимальная температура в Москве составит плюс 4-6 градусов, а в Подмосковье - до плюс 7.

В субботу, 10 ноября, местами сохранятся слабые осадки. Ночью 0 - плюс 2 в Москве, минус 3 - плюс 2 градуса - по области. Днем температура не поднимется уже выше плюс 1-3 градусов мегаполисе, плюс 4 - в Подмосковье.

В воскресенье, 11 ноября, новый мощный антициклон распространит свое влияние на столичный регион. Атмосферное давление вырастет и существенно превысит норму, осадки прекратятся, но усилится ветер, добавляя погоде дискомфорта. Ночью похолодает до минус 2-4 в столице, минус 2-7 градусов - по области. Днем ожидается всего лишь 0 - плюс 2 в Москве, до плюс 3 - в области.

С началом новой недели станет еще немного холоднее: ночью - до минус 8, днем - не выше плюс 1 градуса. Но сильные морозы придут в Москву еще не скоро.