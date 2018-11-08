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08.11.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой из реки вытащили машину с телами двух человек

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области начата доследственная проверка по факту обнаружения в реке машины с телами двух человек. Следователи предполагают, что погибшие - мужчина и женщина, пропавшие в 2009 году, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

Проржавевший автомобиль нашли в реке Красивая Меча недалеко от деревни Костомаровка Воловского района. Машину заметили местные рыбаки, 6 ноября  водолазы вытащили находку из реки. В салоне обнаружились останки двух человек.

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Обнаруженная Chevrolet Niva зарегистрирована в Подмосковье. По версии следствия, найденные тела могут принадлежать 63-летнему местному жителю и 58-летней женщине из Московской области, пропавшим девять лет назад. В 2009 году было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" (пункт "а", часть 2 статьи 105 УК РФ) в связи с их безвестным исчезновением в Воловском районе. Точно сказать так ли это следователи смогут после заключения экспертизы ДНК.

- В настоящее время следователи Богородицкого межрайонного следственного отдела совместно с криминалистами следственного управления принимают меры к опознанию потерпевших. Назначена судмедэкспертиза, которая установит причины смерти. Устанавливаются владельцы автомобиля. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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