В Москве пойман поджигатель храма Иоанна Богослова

Житель Москвы задержан по подозрению в поджоге храма Иоанна Богослова в Тушине.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемого разыскали сотрудники полиции Северо-Западного округа столицы вместе с коллегами из управления ФСБ по Москве и Подмосковью. Предполагаемым пироманом оказался 35-летний москвич. На допросе он признался, что поджег храм в знак протеста против застройки парка на Лодочной улице.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Скоро ему изберут меру пресечения.

Ранее "РГ" писала, что храм в Тушине подожгли поздно вечером. Преступник обложил здание покрышками и облил бензином. Представители РПЦ после этого инцидента призвали усилить охрану православных приходов.