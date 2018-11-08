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08.11.2018 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве пойман поджигатель храма Иоанна Богослова

Текст: Сергей Бабкин

Житель Москвы задержан по подозрению в поджоге храма Иоанна Богослова в Тушине.

В Москве преступники подожгли второй храм за месяц

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемого разыскали сотрудники полиции Северо-Западного округа столицы вместе с коллегами из управления ФСБ по Москве и Подмосковью. Предполагаемым пироманом оказался 35-летний москвич. На допросе он признался, что поджег храм в знак протеста против застройки парка на Лодочной улице.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Скоро ему изберут меру пресечения.

Ранее "РГ" писала, что храм в Тушине подожгли поздно вечером. Преступник обложил здание покрышками и облил бензином. Представители РПЦ после этого инцидента призвали усилить охрану православных приходов.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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