Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой

Прокуроры намерены добиться возбуждения уголовных дел в отношении администрации колонии, в которой отбывает 20-летний срок член кущевской банды Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, администрация исправительного учреждения незаконно перевела осужденного на облегченные условия отбывания наказания.

"Прокуратура направила материалы проведенной проверки в следственные органы, которым следует решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительной колонии номер 3 в Амурской области", - рассказал Куренной.

По данным прокуратуры, в действиях тюремщиков прослеживаются такие составы преступлений, как "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий".

Куренной отметил, что Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях неоднократно в этом году проводила проверку в указанной колонии. Проверяющие установили, что должностными лицами в отношении осужденного Цеповяза был ослаблен постоянный надзор за его поведением. "Заключенному были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, выразившееся в виде предоставления ему продуктов питания высокой материальной ценности, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий. Кроме того, он мог свободно пользоваться запрещенными предметами (сотовым телефоном) и разрешенными средствами связи", - пояснил Куренной.

Более того, как установили прокуроры, Цеповязу было разрешено встречаться с другими заключенными, хотя встреча с ними по закону запрещена.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что были установлены факты смс-переписки Цеповяза с родственниками, которые он систематически направлял с различных сим-карт.

Вдобавок Цеповяз имел свободный доступ к служебным помещениям колонии, то есть свободно перемещался по территории исправительного учреждения.

Отмечается, что еще в июле 2018 года прокуратура вносила представление об устранении выявленных нарушений закона начальнику этой колонии. Тогда два сотрудника были даже привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом повторная проверка в октябре 2018 года показала, что Цеповязу вновь предоставляются незаконные привилегии.

Накануне серьезный скандал разразился после публикации в интернете и некоторых СМИ фотографий, на которых заключенный Цеповяз прямо в колонии употребляет различные деликатесы - красную икру, крабов и др.