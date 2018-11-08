Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой

По его словам, администрация исправительного учреждения незаконно перевела осужденного на облегченные условия отбывания наказания.
"Прокуратура направила материалы проведенной проверки в следственные органы, которым следует решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительной колонии номер 3 в Амурской области", - рассказал Куренной.
По данным прокуратуры, в действиях тюремщиков прослеживаются такие составы преступлений, как "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий".
Куренной отметил, что Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях неоднократно в этом году проводила проверку в указанной колонии. Проверяющие установили, что должностными лицами в отношении осужденного Цеповяза был ослаблен постоянный надзор за его поведением. "Заключенному были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, выразившееся в виде предоставления ему продуктов питания высокой материальной ценности, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий. Кроме того, он мог свободно пользоваться запрещенными предметами (сотовым телефоном) и разрешенными средствами связи", - пояснил Куренной.
Более того, как установили прокуроры, Цеповязу было разрешено встречаться с другими заключенными, хотя встреча с ними по закону запрещена.
Представитель Генпрокуратуры добавил, что были установлены факты смс-переписки Цеповяза с родственниками, которые он систематически направлял с различных сим-карт.
Вдобавок Цеповяз имел свободный доступ к служебным помещениям колонии, то есть свободно перемещался по территории исправительного учреждения.
Отмечается, что еще в июле 2018 года прокуратура вносила представление об устранении выявленных нарушений закона начальнику этой колонии. Тогда два сотрудника были даже привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом повторная проверка в октябре 2018 года показала, что Цеповязу вновь предоставляются незаконные привилегии.
Накануне серьезный скандал разразился после публикации в интернете и некоторых СМИ фотографий, на которых заключенный Цеповяз прямо в колонии употребляет различные деликатесы - красную икру, крабов и др.