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08.11.2018 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура потребовала возбудить дело после фото Цеповяза с икрой

Текст: Иван Петров
Прокуроры намерены добиться возбуждения уголовных дел в отношении администрации колонии, в которой отбывает 20-летний срок член кущевской банды Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

По его словам, администрация исправительного учреждения незаконно перевела осужденного на облегченные условия отбывания наказания.

"Прокуратура направила материалы проведенной проверки в следственные органы, которым следует решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительной колонии номер 3 в Амурской области", - рассказал Куренной.

По данным прокуратуры, в действиях тюремщиков прослеживаются такие составы преступлений, как "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий".

Фото: Татьяна Кузнецова/ РИА Новости
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Куренной отметил, что Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях неоднократно в этом году проводила проверку в указанной колонии. Проверяющие установили, что должностными лицами в отношении осужденного Цеповяза был ослаблен постоянный надзор за его поведением. "Заключенному были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, выразившееся в виде предоставления ему продуктов питания высокой материальной ценности, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий. Кроме того, он мог свободно пользоваться запрещенными предметами (сотовым телефоном) и разрешенными средствами связи", - пояснил Куренной.

Более того, как установили прокуроры, Цеповязу было разрешено встречаться с другими заключенными, хотя встреча с ними по закону запрещена.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что были установлены факты смс-переписки Цеповяза с родственниками, которые он систематически направлял с различных сим-карт.

Вдобавок Цеповяз имел свободный доступ к служебным помещениям колонии, то есть свободно перемещался по территории исправительного учреждения.

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Отмечается, что еще в июле 2018 года прокуратура вносила представление об устранении выявленных нарушений закона начальнику этой колонии. Тогда два сотрудника были даже привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом повторная проверка в октябре 2018 года показала, что Цеповязу вновь предоставляются незаконные привилегии.

Накануне серьезный скандал разразился после публикации в интернете и некоторых СМИ фотографий, на которых заключенный Цеповяз прямо в колонии употребляет различные деликатесы - красную икру, крабов и др.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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