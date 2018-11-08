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08.11.2018 05:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье суд взыскал с браконьеров почти два миллиона рублей

Текст: Ольга Журман

В Хасанском суде Приморского края завершился процесс по делу о браконьерстве трех работников лесничества, которые использовали служебное положение для добычи животных на территории национального парка "Земля леопарда". Об этом "РГ" сообщила начальник отдела по связям с общественностью нацпарка Мария Окулова.

В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров

За незаконную охоту, ДТП и причиненный экологический ущерб виновные по решению суда заплатят один миллион 185 тысяч рублей.

Преступление было совершено в феврале 2013 года. Государственные инспекторы нацпарка тогда задержали нарушителей, которые сначала не подчинились законному требованию остановить автомобиль ГАЗ-66, потом пытались скрыться и в результате погони повредили служебную машину инспекторов.

Сотрудники краевого лесоохранного учреждения, которые должны были бы защищать природу, безжалостно отстреливали копытных животных, в том числе прямо из грузовика. На территории "Земли леопарда" они с помощью ружья и карабина добыли трех пятнистых оленей и дикого кабана, в результате став фигурантами уголовного дела.

Пойманные в нацпарке "Земля леопарда" браконьеры получили сроки

По словам заместителя директора по охране ФГБУ "Земля леопарда" Евгения Стомы, судебный процесс шел пять лет, потому что обвиняемые пытались уйти от наказания. Всеми возможными способами они затягивали судебные процессы, подавали апелляции.

Суд, признав трех злоумышленников виновными, назначил каждому за содеянное штраф в размере 200 тысяч рублей. Теперь удовлетворены и исковые требования прокурора о взыскании с браконьеров солидарно 585 тысяч рублей в счет возмещения экологического ущерба.

Судебное решение в законную силу пока не вступило. Кстати, осужденные почему-то до сих пор работают в лесничестве.

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