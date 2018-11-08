Под Омском перевернулся микроавтобус со студентами

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП в Тарском районе Омской области, в результате которого пострадали семь человек.

Студенты одного из омских вузов ехали на принадлежащем учебному заведению микроавтобусе в деревню на культурное мероприятие. На 272-м километре трассы Омск-Тара "Газель" перевернулась.

- По предварительным данным, 41-летний водитель в сложных погодных условиях не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. - Находящиеся в салоне студенты получили ушибы и ссадины.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.