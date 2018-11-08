На Ставрополье мужчина убил и забетонировал девушку в колодце

На Ставрополье задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своей любовницы, которое произошло в селе Елизаветинское Благодарненского городского округа.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по краю, девушка была задушена, а затем забетонирована в колодце.

"Ночью 26 октября между подозреваемым и его 24-летней любовницей произошла ссора. Женщина во время ссоры пригрозила подозреваемому, что расскажет об их взаимоотношениях его жене. В процессе конфликта мужчина задушил потерпевшую. После этого он взял тело женщины, положил его в колодец, засыпал щебнем и забетонировал", - отмечается в сообщении, помещенном на официальном сайте краевого СУ СКР.

По информации ведомства, обвинение подозреваемому еще не предъявили, но в ближайшее время следственные органы это сделают. Кроме того, будет подано ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводят различные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").